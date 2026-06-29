Fenómeno de frío polar y nieve: cuáles serán los días de menor temperatura

Esto porque el miércoles 1 de julio la temperatura bajaría a una máxima de 5 grados y podría nevar y llover durante todo el día, tanto en cordillera como en el llano. No obstante, sería el jueves 2 el día más frío del año, con una máxima de 2 grados en la ciudad de Mendoza y se espera que varios departamentos tengan máximas de bajo cero. De hecho, se espera que Malargüe tenga temperaturas en negativo durante jueves y viernes.

Viernes y sábado, en tanto, la temperatura irá subiendo en Mendoza, pero seguiría muy frío, ya que las máximas serían de 5 y 7 respectivamente, yéndose el frente frío polar recién el día domingo, cuando suba a 11 grados.

El frente de frío polar también es anunciado en el pronóstico de Contingencias Climáticas de la provincia, que para este miércoles advierte el siguiente pronóstico del tiempo: "Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera y sectores del llano. Ingreso de masa de aire polar".

Se espera que nieve en los próximos días en el llano. Axel Lloret

Precauciones ante el frío polar

Ante el frío polar, se recomienda que aquellos conductores que salgan temprano, manejen con precaución por las calzadas congeladas. También se solicita tener los ambientes ventilados para evitar la inhalación de monóxico de carbono y evitar salir al exterior. En caso de hacerlo, usar varias capas de ropa, principalmente con telas impermeables.