El pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza anticipa una jornada con nubosidad parcial y un leve descenso de la temperatura en el llano. Las condiciones en la alta montaña mostrarán una menor intensidad respecto a días anteriores, aunque todavía se registrarán algunos fenómenos níveos.
¿Se va el frío?: así estará el tiempo en Mendoza este jueves
Mendoza parece no poder librarse del frío. Así estará el tiempo durante este jueves invernal
Los pronósticos para Mendoza
De acuerdo con el reporte de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, para hoy jueves se espera un día frío, parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos de dirección variable.
Además, el organismo prevé que continúen las nevadas débiles en la zona de la cordillera. Las marcas térmicas de esta entidad indican que la temperatura máxima llegará a los 12°C, mientras que la mínima se ubicará en los 2°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ofrece un panorama estable y sin lluvias para el territorio provincial. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 0% en todas las franjas horarias.
En cuanto al comportamiento de los termómetros, la entidad nacional pronostica una mínima de 3°C durante la mañana y una máxima de 14°C que se registrará en horas de la tarde.
El viento también presentará algunas variaciones a lo largo del día: soplará desde el sur durante la madrugada y la tarde a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, rotará desde el noreste por la mañana con mayor intensidad (alcanzando entre 13 y 22 kilómetros por hora), y finalizará la jornada proveniente del sureste.
En pocas palabras
- Mendoza: se espera una jornada con nubosidad parcial y leve descenso de temperatura.
- Altas cumbres: continuarán nevadas débiles, con marcas térmicas de hasta 12°C de máxima.
- Pronóstico: el Servicio Meteorológico Nacional prevé mínima de 3°C y máxima de 14°C sin lluvias.