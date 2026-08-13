¿Se va el frío?: así estará el tiempo en Mendoza este jueves

El frío continuará por lo menos hasta el fin de semana en Mendoza, de acuerdo a los pronósticos.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ofrece un panorama estable y sin lluvias para el territorio provincial. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 0% en todas las franjas horarias.

En cuanto al comportamiento de los termómetros, la entidad nacional pronostica una mínima de 3°C durante la mañana y una máxima de 14°C que se registrará en horas de la tarde.

El viento también presentará algunas variaciones a lo largo del día: soplará desde el sur durante la madrugada y la tarde a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, rotará desde el noreste por la mañana con mayor intensidad (alcanzando entre 13 y 22 kilómetros por hora), y finalizará la jornada proveniente del sureste.