Cuándo se esperan lluvias en Mendoza y qué dice el pronóstico del tiempo sobre una ventana de calor

La temperatura irá en aumento y gradualmente el termómetro podría escalar hasta los 17 grados.

Lluvias en Mendoza: qué dice el pronóstico del tiempo

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza señala que hay muchas chances de que haya lluvia el fin de semana, especialmente el domingo, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14 grados.

La lluvia podría, dependiendo del pronóstico del tiempo, el día sábado, con la posibilidad de estirarse hasta el lunes inclusive.

La lluvia y el pronóstico del tiempo en Mendoza

“La temperatura comenzará a remontar considerablemente entre el miércoles y jueves. Estamos en una semana con bastante estabilidad en el llano, donde se esperan cielos parcialmente nublados”, sostuvo la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo en Radio Nihuil.

Luego agregó en su reporte diario: “El día domingo podríamos tener algunas precipitaciones aisladas, sobre todo en el Gran Mendoza y el Valle de Uco. En cuanto a la alta montaña, esta semana habrá varios picos de nevadas débiles. Entre el jueves y sábado se esperan nevadas más significativas. Recién para la semana que viene se instala el anticiclón del pacífico, lo que significará un respiro y una posible ventana para la reapertura del Paso Cristo Redentor. De todas maneras, hay que ir viendo de qué manera se ajustará el pronóstico del tiempo con el correr de los días”.

Calor para la semana que viene en Mendoza

El pronóstico del tiempo señala días más cálidos para la próxima semana en Mendoza. El Anticiclón del Pacífico Sur, un gran sistema de alta presión atmosférica ubicado sobre el océano Pacífico, mucho tendría que ver con la llegada de días más agradables.

Las temperaturas mínimas irán en aumento, al igual que las máximas, que oscilarán entre los 15 y 20 grados, desde el próximo lunes en adelante.