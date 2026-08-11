El invierno se está haciendo sentir en Mendoza, a pesar de haber dado un respiro al frío en las últimas semanas. El pronóstico del tiempo para la provincia adelanta la presencia de lluvias hacia el fin de semana, situación que hará bajar la temperatura, pero ser el puntapié inicial para una semana muy agradable.
Cuándo se esperan lluvias en Mendoza y qué dice el pronóstico del tiempo sobre una ventana de calor
El pronóstico del tiempo anticipa lluvias en Mendoza, con una baja de temperatura que dará paso a días más cálidos la próxima semana
Este martes, las heladas generales y las bajas temperaturas se hicieron sentir en todo Mendoza.
La perspectiva del pronóstico del tiempo para este miércoles, jueves y viernes, es bastante auspicioso, sobre todo para aquellos que están esperando que el sol caliente el ambiente.
La temperatura irá en aumento y gradualmente el termómetro podría escalar hasta los 17 grados.
Lluvias en Mendoza: qué dice el pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza señala que hay muchas chances de que haya lluvia el fin de semana, especialmente el domingo, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14 grados.
La lluvia podría, dependiendo del pronóstico del tiempo, el día sábado, con la posibilidad de estirarse hasta el lunes inclusive.
La lluvia y el pronóstico del tiempo en Mendoza
“La temperatura comenzará a remontar considerablemente entre el miércoles y jueves. Estamos en una semana con bastante estabilidad en el llano, donde se esperan cielos parcialmente nublados”, sostuvo la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo en Radio Nihuil.
Luego agregó en su reporte diario: “El día domingo podríamos tener algunas precipitaciones aisladas, sobre todo en el Gran Mendoza y el Valle de Uco. En cuanto a la alta montaña, esta semana habrá varios picos de nevadas débiles. Entre el jueves y sábado se esperan nevadas más significativas. Recién para la semana que viene se instala el anticiclón del pacífico, lo que significará un respiro y una posible ventana para la reapertura del Paso Cristo Redentor. De todas maneras, hay que ir viendo de qué manera se ajustará el pronóstico del tiempo con el correr de los días”.
Calor para la semana que viene en Mendoza
El pronóstico del tiempo señala días más cálidos para la próxima semana en Mendoza. El Anticiclón del Pacífico Sur, un gran sistema de alta presión atmosférica ubicado sobre el océano Pacífico, mucho tendría que ver con la llegada de días más agradables.
Las temperaturas mínimas irán en aumento, al igual que las máximas, que oscilarán entre los 15 y 20 grados, desde el próximo lunes en adelante.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: Se esperan lluvias en Mendoza hacia el fin de semana, con una baja de temperatura.
- Cambio de clima: Tras las precipitaciones, se anticipa una semana más cálida con temperaturas entre 15 y 20 grados.
- Nevadas en alta montaña: Habrá picos de nevadas débiles y más significativas entre jueves y sábado.