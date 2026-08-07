"Fenómenos peligrosos", nieve en el llano y máximas de 6 grados: el pronóstico para Mendoza en los próximos días

En ese sentido, el SMN lanzó alertas amarillas para gran parte del territorio de Mendoza. Una de ellas es para este viernes y la otra para el sábado, cuando se espera el ingreso de un frente frío que hará que la temperatura baje drásticamente.
"Fenómenos peligrosos para la sociedad" y máximas de 6 grados en Mendoza
Según el SMN, se espera que este viernes haya viento Zonda, aunque no se concentrará en el Gran Mendoza, sino en precordillera y en el sur de Mendoza. En tanto, para el sábado se espera la presencia de mucho viento, lo que también ha llevado a que haya alerta amarilla en ambos días.
Vale recordar que la alerta de color amarillo significa: "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", en la definición del organismo de meteorología.
En cambio, para el domingo ya no se espera viento, pero sí mucho frío ya que la máxima se espera que sea solamente de 7 grados. En tanto, el lunes la máxima sería solamente de 6 grados en un día marcado por la nubosidad y el frío.
Nieve en el Gran Mendoza
Sin embargo, el lunes 10 de agosto no solamente traerá frío, ya que según el pronóstico de Contingencias Climáticas de Mendoza, se espera que ese día esté "mayormente nublado con precipitaciones aisladas y tiempo frío, vientos algo fuertes del sector sur. Nevadas en sectores del llano del centro y sur provincial". En otras palabras, se pronostica que la nieve llegue al Gran Mendoza.
Ya para el martes, en cambio, se espera que las temperaturas comiencen a subir en Mendoza y lo sigan haciendo con el correr de los días de la semana.
En pocas palabras
- Alertas amarillas: El Servicio Meteorológico Nacional prevé "fenómenos peligrosos" y fuertes vientos Zonda en Mendoza.
- Temperaturas bajas: Se esperan máximas de 6 grados para el lunes, con frío y nubosidad en la provincia.
- Nieve en el llano: Existe la posibilidad de nevadas en zonas bajas del centro y sur de Mendoza el lunes 10 de agosto.