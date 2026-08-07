"Fenómenos peligrosos", nieve en el llano y máximas de 6 grados: el pronóstico para Mendoza en los próximos días

Vale recordar que la alerta de color amarillo significa: "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", en la definición del organismo de meteorología.

En cambio, para el domingo ya no se espera viento, pero sí mucho frío ya que la máxima se espera que sea solamente de 7 grados. En tanto, el lunes la máxima sería solamente de 6 grados en un día marcado por la nubosidad y el frío.

Nieve en el Gran Mendoza

Sin embargo, el lunes 10 de agosto no solamente traerá frío, ya que según el pronóstico de Contingencias Climáticas de Mendoza, se espera que ese día esté "mayormente nublado con precipitaciones aisladas y tiempo frío, vientos algo fuertes del sector sur. Nevadas en sectores del llano del centro y sur provincial". En otras palabras, se pronostica que la nieve llegue al Gran Mendoza.

Ya para el martes, en cambio, se espera que las temperaturas comiencen a subir en Mendoza y lo sigan haciendo con el correr de los días de la semana.