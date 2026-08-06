El Paso Cristo Redentor cumplió 23 días cerrado ininterrumpidos debido a uno de los temporales de nieve más severos de los últimos años en la alta montaña. Ante la acumulación histórica de nieve, las máquinas de la Vialidad Nacional llegaron a Las Cuevas para abrir una brecha sanitaria que permita conectar e integrar la última localidad antes del límite con Chile.
Mirá en vivo cómo está en Las Cuevas y el trabajo de las máquinas para despejar la ruta
Ante más nevadas, Vialidad Nacional trabaja para limpiar la calzada hasta el Paso Cristo Redentor y asistir a los pobladores de Las Cuevas
A través de la transmisión en vivo de una cámara de Diario UNO en Las Cuevas, se puede observar en tiempo real el despliegue del personal vial y las nevadas que se viven a más de 3.000 metros de altura.
La prioridad de las autoridades es garantizar el abastecimiento, la asistencia médica y la seguridad de unas 12 personas entre residentes y comerciantes que permanecen aisladas en la localidad cordillerana.
Alerta por un nuevo frente con viento y nevadas
El trabajo de los operarios viales resulta a contrarreloj. Según los reportes del Servicio meteorológico Nacional, se espera el ingreso de un nuevo sistema de nevadas intermitentes que afectará a la cordillera hasta el sábado, lo que complicará la reapertura del Paso Cristo Redentor.
Mientras tanto, los efectos económicos del cierre prolongado se sienten con fuerza a lo largo de toda la provincia. Ya son más de 1.500 los camiones varados en los aparcamientos de Uspallata y los accesos a la Ciudad de Mendoza, donde los choferes reciben asistencia constante.
Desde la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) advirtieron sobre las millonarias pérdidas del sector, estimadas en unos 600 dólares diarios por cada unidad frenada, a la espera de que el fin de semana mejore el tiempo y se pueda evaluar la reapertura del túnel.
En pocas palabras
- Cierre del Paso: el Paso Cristo Redentor lleva 22 días cerrado por intensas nevadas, afectando a más de 1.500 camiones varados.
- Trabajos de emergencia: vialidad Nacional abrió una brecha en Las Cuevas para asistir a 12 personas aisladas.
- Alerta meteorológica: se espera un nuevo frente de nieve que dificultará las tareas de despeje en la Ruta 7.