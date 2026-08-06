Mirá en vivo cómo está en Las Cuevas y el trabajo de las máquinas para despejar la ruta

Con el Paso cerrado, Vialidad despeja una brecha de emergencia en Las Cuevas ante un nuevo temporal.

Alerta por un nuevo frente con viento y nevadas

El trabajo de los operarios viales resulta a contrarreloj. Según los reportes del Servicio meteorológico Nacional, se espera el ingreso de un nuevo sistema de nevadas intermitentes que afectará a la cordillera hasta el sábado, lo que complicará la reapertura del Paso Cristo Redentor.

Operarios y maquinaria vial trabajan a contra reloj antes del ingreso de un nuevo frente frío en alta montaña

Mientras tanto, los efectos económicos del cierre prolongado se sienten con fuerza a lo largo de toda la provincia. Ya son más de 1.500 los camiones varados en los aparcamientos de Uspallata y los accesos a la Ciudad de Mendoza, donde los choferes reciben asistencia constante.

El cierre prolongado del túnel mantiene paralizados a más de 1.500 transportistas.

Desde la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) advirtieron sobre las millonarias pérdidas del sector, estimadas en unos 600 dólares diarios por cada unidad frenada, a la espera de que el fin de semana mejore el tiempo y se pueda evaluar la reapertura del túnel.