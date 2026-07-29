Después de 15 días de intensas nevadas en la alta montaña, las máquinas de Vialidad Nacional lograron este miércoles despejar la Ruta 7 y llegar hasta Las Cuevas, la localidad cordillerana que permanecía aislada por la acumulación de nieve. Allí permanecen 19 personas, en su mayoría dueños de negocios de la zona.
Las máquinas de Vialidad Nacional llegaron a Las Cuevas tras 12 días de aislamiento por la nieve
Tras jornadas de intenso trabajo, lograron despejar la Ruta 7 hasta la localidad límite con Chile. Este fin de semana podría volver a nevar con intensidad
La última vez que el camino había estado accesible fue el 17 de julio, cuando se realizó la evacuación de 3 personas. Sin embargo, algunos vecinos decidieron permanecer en el lugar para cuidar sus viviendas y comercios. Desde entonces estuvieron 12 días aislados, hasta que finalmente los equipos viales consiguieron restablecer el acceso terrestre tras remover grandes bloques de nieve y hielo con topadoras, palas cargadoras y camiones barrenieve.
El túnel internacional lleva 15 días consecutivos cerrado
Pese a que el camino ya pudo despejarse hasta Las Cuevas, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado al tránsito. La interrupción comenzó a las 18 del 14 de julio y ya suma 15 días consecutivos, una situación poco frecuente incluso para la temporada invernal.
Si bien durante estos días hubo jornadas con nevadas muy intensas y otras con precipitaciones más moderadas, la gran dificultad sigue siendo la enorme acumulación de nieve, que en algunos sectores supera los dos metros de altura.
Las imágenes que llegan desde Las Cuevas muestran la magnitud del fenómeno. Uno de los vecinos incluso debió abrir un túnel entre su vivienda y el restaurante que administra para poder trasladarse sin quedar completamente cubierto por la nieve. Especialistas atribuyen este comportamiento excepcional a las condiciones generadas por el fenómeno climático de El Niño.
Multas por estacionar al costado de la Ruta 7
Con la reapertura del tránsito hasta Puente del Inca, miles de turistas volvieron a subir a la alta montaña durante los últimos días. Sin embargo, comenzaron a multiplicarse las quejas por las multas aplicadas a quienes estacionan sobre la banquina de la Ruta Nacional 7.
Muchos visitantes aseguran que no encuentran lugares donde dejar sus vehículos. No obstante, desde el municipio de Las Heras aclararon que existen playones habilitados, algunos de ellos privados, y remarcaron que estacionar sobre la ruta representa un riesgo porque el corredor internacional todavía no se encuentra plenamente operativo y continúan circulando equipos viales de gran porte.
Cuándo volverán las nevadas intensas
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que entre este miércoles 29 de julio y el domingo 2 de agosto las precipitaciones en la cordillera serán, en general, leves, con períodos alternados de lluvia y nieve.
Sin embargo, a partir del domingo 2 de agosto volverían a registrarse nevadas de mayor intensidad en la alta montaña. De acuerdo con la previsión oficial, estas condiciones se extenderían al menos hasta el martes 4 de agosto, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente antes de definir una posible reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor.
En pocas palabras
- Vialidad Nacional: llegó a Las Cuevas tras 12 días de aislamiento por la nieve en la Ruta 7.
- Paso Cristo Redentor: continúa cerrado al tránsito por decimoquinto día consecutivo debido a la acumulación de nieve.
- Pronóstico: se esperan nuevamente nevadas intensas a partir del 2 de agosto, afectando la posible reapertura del cruce fronterizo.