Las máquinas de Vialidad Nacional llegaron a Las Cuevas tras 12 días de aislamiento por la nieve

Los turistas llegaron a alta montaña para disfrutar de las intensas nevadas. Foto: gentileza Gerardo Tejeda

Si bien durante estos días hubo jornadas con nevadas muy intensas y otras con precipitaciones más moderadas, la gran dificultad sigue siendo la enorme acumulación de nieve, que en algunos sectores supera los dos metros de altura.

Las imágenes que llegan desde Las Cuevas muestran la magnitud del fenómeno. Uno de los vecinos incluso debió abrir un túnel entre su vivienda y el restaurante que administra para poder trasladarse sin quedar completamente cubierto por la nieve. Especialistas atribuyen este comportamiento excepcional a las condiciones generadas por el fenómeno climático de El Niño.

Multas por estacionar al costado de la Ruta 7

Con la reapertura del tránsito hasta Puente del Inca, miles de turistas volvieron a subir a la alta montaña durante los últimos días. Sin embargo, comenzaron a multiplicarse las quejas por las multas aplicadas a quienes estacionan sobre la banquina de la Ruta Nacional 7.

La Policía y la Guardia Urbana de Las Heras controlan que la gente no se detenga sobre la Ruta 7, desde el municipio explicaron que hay playas donde estacionar. Gentileza Prensa de Las Heras

Muchos visitantes aseguran que no encuentran lugares donde dejar sus vehículos. No obstante, desde el municipio de Las Heras aclararon que existen playones habilitados, algunos de ellos privados, y remarcaron que estacionar sobre la ruta representa un riesgo porque el corredor internacional todavía no se encuentra plenamente operativo y continúan circulando equipos viales de gran porte.

Cuándo volverán las nevadas intensas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que entre este miércoles 29 de julio y el domingo 2 de agosto las precipitaciones en la cordillera serán, en general, leves, con períodos alternados de lluvia y nieve.

Foto: Gentileza

Sin embargo, a partir del domingo 2 de agosto volverían a registrarse nevadas de mayor intensidad en la alta montaña. De acuerdo con la previsión oficial, estas condiciones se extenderían al menos hasta el martes 4 de agosto, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente antes de definir una posible reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor.