La aparición de óxido en las rejas es algo totalmente inevitable. La humedad, el agua, el contacto con el aire, hacen que siempre las rejas se oxiden, pero no hace falta gastar miles de pesos todos los años para que luzcan como nuevas, sino que basta tener a mano bicarbonato de sodio y un par más de ingredientes.
Cómo eliminar el óxido de las rejas usando bicarbonato de sodio
El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes que hace que el óxido desaparezca de las rejas y estas se vean como nuevas
Sí, el bicarbonato de sodio tiene propiedades de limpieza que alcanzan para escribir todo un libro de cómo usar este elemento. En el caso de las rejas con óxido, además se necesita detergente y una papa cruda. O sea, tres elementos que seguramente ya tiene cada persona en casa.
Cómo usar bicarbonato de sodio para sacar el óxido de las rejas
El óxido en las rejas es molesto estéticamente, pero también lo es porque, si se extiende se puede hacer muy caro y hasta imposible arreglarlo. Lamentablemente, es natural que aparezca y las rejas cambien su color, su dureza e incluso se resquebrajen. Por eso mismo es que el bicarbonato de sodio puede ser el mejor aliado.
En ese sentido, se va a necesitar:
- Bicarbonato de sodio
- Detergente de platos
- Papa cruda
Una vez que se tienen todos los elementos, hay que cortar la papa por la mitad y sobre las partes descubiertas se deberá colocar una mezcla hecha con bicarbonato de sodio y algunas gotas del detergente para platos.
Con esa mezcla sobre las papas, se frota el óxido de las rejas y se deja actuar por horas, luego se enjuaga las rejas con mucha agua y se podrán ver los resultados. En caso de que llegase a quedar algo de óxido, solo hay que repetir el proceso.
Por qué el bicarbonato es un producto casi mágico para la limpieza
El bicarbonato de sodio es muy útil para la limpieza gracias a su capacidad para actuar como abrasivo suave, neutralizar olores y equilibrar la acidez. Entre sus principales propuedades se encuentran:
- Acción abrasiva suave: Remueve la suciedad y la grasa pegada sin rayar las superficies.
- Neutralizador de olores: Atrapa y elimina los malos aromas en vez de cubrirlos con perfumes.
- Regulador químico: Su naturaleza alcalina ayuda a descomponer la grasa y los residuos ácidos.
- Seguro y económico: No es tóxico, no contamina y es muy barato
En pocas palabras
- Bicarbonato de sodio: Elimina el óxido de las rejas con ingredientes caseros como detergente y papa cruda.
- Limpieza efectiva: El bicarbonato actúa como abrasivo suave, neutraliza olores y equilibra la acidez para remover suciedad y grasa.
- Resultados visibles: Frotar la mezcla sobre el óxido y enjuagar; repetir si es necesario para dejar las rejas como nuevas.