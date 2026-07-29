Cómo eliminar el óxido de las rejas usando bicarbonato de sodio

En ese sentido, se va a necesitar:

Bicarbonato de sodio

Detergente de platos

Papa cruda

Una vez que se tienen todos los elementos, hay que cortar la papa por la mitad y sobre las partes descubiertas se deberá colocar una mezcla hecha con bicarbonato de sodio y algunas gotas del detergente para platos.

Con esa mezcla sobre las papas, se frota el óxido de las rejas y se deja actuar por horas, luego se enjuaga las rejas con mucha agua y se podrán ver los resultados. En caso de que llegase a quedar algo de óxido, solo hay que repetir el proceso.

Bicarbonato de sodio, una papa y detergente, los ingredientes para eliminar el óxido. Foto: imagen generada con Gemini

Por qué el bicarbonato es un producto casi mágico para la limpieza

El bicarbonato de sodio es muy útil para la limpieza gracias a su capacidad para actuar como abrasivo suave, neutralizar olores y equilibrar la acidez. Entre sus principales propuedades se encuentran: