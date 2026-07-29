Adiós al cemento en el patio trasero: la tendencia de los años 70 que volvió con todo en 2026

El clásico contrapiso de cemento que dominó los fondos de las casas durante décadas empezó a quedar en el olvido. En su lugar, las reformas actuales rescatan un concepto originado en la década de 1970 y se convierten en tendencia: el uso de superficies permeables y piedras naturales para renovar jardines y patios, priorizando la frescura, el diseño y la armonía con la naturaleza.
Esta corriente busca evitar las grandes losas rígidas de cemento que impiden la absorción del agua y retienen el calor del sol para liberarlo hacia paredes y ventanas durante la noche. Al sustituirlas por opciones más amigables, se evita la formación de charcos, se disminuye la temperatura ambiental y se elimina la necesidad de impermeabilizar todo el terreno.
Pavimentos permeables y piedras naturales: los materiales para renovar el jardín
La tendencia promueve un uso inteligente de los materiales: mantener el cemento solo en áreas de alto tránsito (como garajes o rampas) y utilizar soluciones drenantes en el resto del espacio.
Entre las opciones más requeridas se encuentran los adoquines entrelazados con juntas abiertas, el césped de hormigón para vehículos livianos, la grava o estabilizada, las losas de drenaje y los guijarros decorativos.
Antes de instalar estos elementos, resulta indispensable nivelar, compactar el suelo y planificar los desagües para evitar hundimientos o acumulación de barro. Del mismo modo, materiales como la grava exigen bordes de contención para no desplazarse, mientras que los pavimentos perforados demandan barridos periódicos que eviten que las hojas secas obstruyan el paso del agua.
Al combinar senderos firmes, sombras, plantas y vegetación, el patio trasero deja de ser un simple depósito de autos o una extensión gris para convertirse en un espacio fresco y agradable.
Mantener limpia la superficie y reponer las piedras cuando sea necesario garantiza que el terreno continúe absorbiendo la lluvia y conserve su encanto natural por muchos años.
En pocas palabras
- Pavimentos: los adoquines entrelazados y las piedras naturales ganan terreno en jardines y patios.
- Beneficios: ayudan a combatir el calor y permiten un drenaje eficiente del agua.
- Tendencia: se busca evitar el cemento para renovar espacios, priorizando frescura y armonía natural.