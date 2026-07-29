Adiós al cemento en el patio trasero: la tendencia de los años 70 que volvió con todo en 2026

Entre las opciones más requeridas se encuentran los adoquines entrelazados con juntas abiertas, el césped de hormigón para vehículos livianos, la grava o estabilizada, las losas de drenaje y los guijarros decorativos.

Antes de instalar estos elementos, resulta indispensable nivelar, compactar el suelo y planificar los desagües para evitar hundimientos o acumulación de barro. Del mismo modo, materiales como la grava exigen bordes de contención para no desplazarse, mientras que los pavimentos perforados demandan barridos periódicos que eviten que las hojas secas obstruyan el paso del agua.

Así se ve un patio trasero de casa con las características de la nueva tendencia. Imagen ilustrativa IA.

Al combinar senderos firmes, sombras, plantas y vegetación, el patio trasero deja de ser un simple depósito de autos o una extensión gris para convertirse en un espacio fresco y agradable.

Mantener limpia la superficie y reponer las piedras cuando sea necesario garantiza que el terreno continúe absorbiendo la lluvia y conserve su encanto natural por muchos años.