Durante más de seis décadas, el mundo conoció los horrores del Holocausto a través de los ojos de Ana Frank. Sin embargo, oculto en la ciudad de Bdzin, Polonia, descansaba otro manuscrito (un diario íntimo) que contaba los horrores y castigos de los nazis en primera persona.
La llaman la 'Ana Frank polaca' y en su diario íntimo explotaba contra los alemanes: "Me gustaría torturarlos a ellos"
"Todo mi ser se encoge cuando paso junto a un alemán. Me gustaría torturarlos a ellos, a sus esposas e hijos", aseguraba Rutka en su diario íntimo
Se trata del cuaderno de Rutka Lashkier, una adolescente judía de 14 años que retrató con desgarradora lucidez la vida y la muerte en el gueto.
¿Quién fue Rutka Lashkier?
Rutka nació en 1929. Quienes la conocieron aseguraban que era una joven inteligente, observadora y llena de vida. Sin embargo, la invasión alemana a Polonia en 1939 cambió radicalmente su destino. Su familia fue obligada a trasladarse al gueto de Bdzin, un espacio superpoblado en el sur del país donde miles de judíos vivían acorralados por el miedo, la falta de alimentos, las enfermedades y la constante amenaza de las deportaciones.
A principios de 1943, en medio del hacinamiento y el horror cotidiano, Rutka comenzó a volcar sus vivencias en un cuaderno escolar de 60 páginas. El 19 de enero de 1943 ella escribió: "Aún no me hago a la idea de que ya estamos en 1943 y de que han pasado cuatro años desde que comenzó este infierno. Los días transcurren deprisa; cada uno parece idéntico al anterior. Cada jornada lleva consigo el mismo tedio glacial y asfixiante".
A diferencia de los escritos de Anna Frank, en el caso de Rutka su cuaderno está lleno de pensamientos típicos de una joven de 14 años como los primeros amores, las amistades, pero también de diversas dudas relacionadas con los nazis y el holocausto.
"Siento que la poca fe que me quedaba se ha reducido a cenizas. Si Dios existiera no permitiría que seres humanos fuesen arrojados vivos a hornos crematorios ni que aplastaran las cabezas de niños pequeños a golpes de culata o que los metieran en sacos para que murieran gaseados", escribió en su diario íntimo con fecha del 5 de febrero de 1943.
¿Cuándo apareció su cuaderno?
Rutka sabía que las probabilidades que ella tenía de salir con vida de esa tortura eran nulas, y por eso decidió confiarle su diario íntimo a una amiga polaca no judía, Stanisawa Sapiska.
La joven le indicó la ubicación exacta de su escondite: debajo del suelo de una escalera del edificio donde residían antes de ser reubicados dentro del gueto cerrado.
En agosto de 1943, la familia Laskier fue deportada al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Rutka fue asesinada en las cámaras de gas poco tiempo después de su llegada.
Sapiska regresó al edificio destruido tras el fin de la contienda y recuperó el cuaderno. Durante 63 años guardó el manuscrito en privado como un recuerdo personal, hasta que en 2005 decidió entregarlo a las autoridades culturales. Un año después, "El cuaderno de Rutka" fue publicado, y se convirtió en un documento de incalculable valor histórico y literario que hoy recorre el mundo.
La historia de Rutka Laskier no es solo la crónica sobre cómo se vivía en un gueto durante la época nazi, sino que su testimonio permite comprender la dimensión humana del Holocausto desde la mirada de una adolescente que, aun viviendo rodeada de oscuridad, se negó a dejar de sentir, pensar y escribir todo lo que sentía.
Fuentes consultadas
- El cuaderno de Rutka de Suma de Letras. Edición 2008
En pocas palabras
- Rutka Laskier: Adolescente judía polaca cuyo diario íntimo relata los horrores del Holocausto y la vida en el gueto de Bdzin.
- Testimonio único: Su diario, con reflexiones juveniles y angustia ante la barbarie nazi, se compara con el de Anna Frank.
- Legado: El cuaderno fue recuperado tras la guerra y publicado, convirtiéndose en un valioso documento humano sobre la persecución.