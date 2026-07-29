La llaman la 'Ana Frank polaca' y en su diario íntimo explotaba contra los alemanes: "Me gustaría torturarlos a ellos"

A principios de 1943, en medio del hacinamiento y el horror cotidiano, Rutka comenzó a volcar sus vivencias en un cuaderno escolar de 60 páginas. El 19 de enero de 1943 ella escribió: "Aún no me hago a la idea de que ya estamos en 1943 y de que han pasado cuatro años desde que comenzó este infierno. Los días transcurren deprisa; cada uno parece idéntico al anterior. Cada jornada lleva consigo el mismo tedio glacial y asfixiante".

Fotografía de una de las hojas del cuaderno de Rutka Lashkier.

A diferencia de los escritos de Anna Frank, en el caso de Rutka su cuaderno está lleno de pensamientos típicos de una joven de 14 años como los primeros amores, las amistades, pero también de diversas dudas relacionadas con los nazis y el holocausto.

"Siento que la poca fe que me quedaba se ha reducido a cenizas. Si Dios existiera no permitiría que seres humanos fuesen arrojados vivos a hornos crematorios ni que aplastaran las cabezas de niños pequeños a golpes de culata o que los metieran en sacos para que murieran gaseados", escribió en su diario íntimo con fecha del 5 de febrero de 1943.

¿Cuándo apareció su cuaderno?

Rutka sabía que las probabilidades que ella tenía de salir con vida de esa tortura eran nulas, y por eso decidió confiarle su diario íntimo a una amiga polaca no judía, Stanisawa Sapiska.

La joven le indicó la ubicación exacta de su escondite: debajo del suelo de una escalera del edificio donde residían antes de ser reubicados dentro del gueto cerrado.

En agosto de 1943, la familia Laskier fue deportada al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Rutka fue asesinada en las cámaras de gas poco tiempo después de su llegada.

Sapiska regresó al edificio destruido tras el fin de la contienda y recuperó el cuaderno. Durante 63 años guardó el manuscrito en privado como un recuerdo personal, hasta que en 2005 decidió entregarlo a las autoridades culturales. Un año después, "El cuaderno de Rutka" fue publicado, y se convirtió en un documento de incalculable valor histórico y literario que hoy recorre el mundo.

Rutka y su hermano Henius.

La historia de Rutka Laskier no es solo la crónica sobre cómo se vivía en un gueto durante la época nazi, sino que su testimonio permite comprender la dimensión humana del Holocausto desde la mirada de una adolescente que, aun viviendo rodeada de oscuridad, se negó a dejar de sentir, pensar y escribir todo lo que sentía.

Fuentes consultadas