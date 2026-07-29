Starlink acordó con Enacom dotar de internet satelital a 6.000 escuelas rurales

Milei ha confesado varias veces su admiración por Elon Musk, creador de Starlink

Según lo definió Ravier, el acuerdo es "un paso histórico para reducir la brecha digital que hay en Argentina". Una nueva apuesta de Starlink, que viene de ajustar el valor de su servicio de internet satelital y también de los equipos.

Internet para escuelas: que aporta Starlink y cuánto pagará Enacom

El proyecto se apoya en un modelo de cooperación entre el sector público y el privado. Starlink aportará 6.000 kits completos de conectividad satelital, incluidos los equipos, los accesorios y la logística, a partir de una inversión de U$S 10 millones aproximadamente para conectar tanto a escuelas estatales como privadas de cuota 0.

Además Musk se comprometió a brindar "dos años de servicio de internet prioritario de ultrabaja latencia", con capacidad de hasta 5 terabytes de consumo. Esto es, por cada establecimiento educativo.

Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por Enacom, financiará el tercer año de servicio por un costo total cercano a los U$S12 millones, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de toda la red. En total, al cabo de 3 años, totalizaría una inversión superior a los 22 millones.

En tal sentido, la DGE (Dirección General de Escuelas) de Mendoza aseguró que por ahora, no hay precisión del alcance que tendrá para las escuelas rurales de la provincia. Por lo pronto, la cartera ya distribuyó al menos 20 antenas de Starlink a varios establecimientos, sobre todo del Sur mendocino.

Mientras tanto, desde el gobierno aseguraron que "miles de estudiantes y docentes podrán acceder a herramientas digitales, contenidos y oportunidades de aprendizaje sin que el lugar donde viven sea un obstáculo".