Alertaron por aumento de caudal en el Río Mendoza por trabajos de mantenimiento en el dique Potrerillos

El dique Potrerillos liberará 250 metros cúbicos por segundo en una maniobra de hora y media

"Es una maniobra de estilo que se hace todos los años, está en el manual de operaciones de la seguridad de la presa", explicó Pablo Rodríguez, director de Hidráulica. "Consiste en abrir las compuertas para desalojar el sedimento que se instala en el umbral, con el objetivo final de preservar el buen funcionamiento de la compuerta ante alguna situación de riesgo", detalló.

Desde Hidráulica explicaron los detalles de la maniobra para limpiar el dique Potrerillos

El descargador de fondo es una infraestructura clave para la seguridad de la presa, permite el vaciado controlado del embalse ante inspecciones, evacua sedimentos durante crecidas y sirve como respaldo operativo. Las autoridades confirmaron que, tras la visita de consultores independientes, la estructura del dique se encuentra en perfectas condiciones.

Alertas a la población y posible impacto en el agua potable

El aumento del caudal se registrará desde la presa hacia aguas abajo, afectando todo el lecho del Río Mendoza hasta su tramo final. Las actividades en el embalse (aguas arriba) funcionarán con normalidad.

"Hacia aguas abajo va a haber un tránsito de un caudal que no es el habitual. Pedimos a la ciudadanía no arrimarse a las orillas del río, evitar hacer actividades dentro del mismo y seguir al pie de la letra las recomendaciones de Defensa Civil", remarcó Pablo Rodríguez, advirtiendo de forma particular a quienes practican deportes náuticos como kayak. Personal de Hidráulica y Defensa Civil desplegará inspecciones en puentes y puntos estratégicos.

Aumentará el caudal del río Mendoza por trabajos de mantenimiento en el dique Potrerillos

Respecto al suministro de agua potable en el Gran Mendoza, se advirtió sobre posibles inconvenientes temporales. "Es posible, teniendo en cuenta la turbiedad que pueda tener el agua, que desde las plantas potabilizadoras no ingrese el agua y trabajen con sus reservas. Eso puede generar algún inconveniente en la distribución, pero lo evaluaremos tras la maniobra", concluyó el director de Hidráulica.