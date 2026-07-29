La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente coordinará este sábado 1 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, los trabajos de mantenimiento e inspección periódica en el descargador de fondo del dique Potrerillos. Debido al fuerte incremento del caudal que se producirá aguas abajo de la presa, las autoridades instaron a la ciudadanía a evitar actividades recreativas y no acercarse a las márgenes del Río Mendoza.
Alertaron por aumento de caudal en el Río Mendoza por trabajos de mantenimiento en el dique Potrerillos
Harán mantenimiento al descargador de fondo del dique Potrerillos, lo que incrementará el caudal del Río Mendoza y exige precaución a los habitantes de la zona
La fecha y el horario se definieron en una reunión de coordinación junto al Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas (AYSAM), las municipalidades de Luján de Cuyo y Maipú, Defensa Civil, CEMPPSA, Central Puerto, Emetur y ORSEP. Se eligió un sábado por la mañana a pedido de AYSAM para minimizar el impacto en el suministro de agua potable y facilitar la gestión de reservas ante el aumento de la turbiedad del río.
Cómo será la maniobra y cuál es su objetivo
La operación durará aproximadamente una hora y media finalizando cerca de las 9:30 y consistirá en la apertura escalonada del descargador de fondo hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo. Una vez concluida esa etapa, se realizarán ensayos hidromecánicos en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco.
"Es una maniobra de estilo que se hace todos los años, está en el manual de operaciones de la seguridad de la presa", explicó Pablo Rodríguez, director de Hidráulica. "Consiste en abrir las compuertas para desalojar el sedimento que se instala en el umbral, con el objetivo final de preservar el buen funcionamiento de la compuerta ante alguna situación de riesgo", detalló.
El descargador de fondo es una infraestructura clave para la seguridad de la presa, permite el vaciado controlado del embalse ante inspecciones, evacua sedimentos durante crecidas y sirve como respaldo operativo. Las autoridades confirmaron que, tras la visita de consultores independientes, la estructura del dique se encuentra en perfectas condiciones.
Alertas a la población y posible impacto en el agua potable
El aumento del caudal se registrará desde la presa hacia aguas abajo, afectando todo el lecho del Río Mendoza hasta su tramo final. Las actividades en el embalse (aguas arriba) funcionarán con normalidad.
"Hacia aguas abajo va a haber un tránsito de un caudal que no es el habitual. Pedimos a la ciudadanía no arrimarse a las orillas del río, evitar hacer actividades dentro del mismo y seguir al pie de la letra las recomendaciones de Defensa Civil", remarcó Pablo Rodríguez, advirtiendo de forma particular a quienes practican deportes náuticos como kayak. Personal de Hidráulica y Defensa Civil desplegará inspecciones en puentes y puntos estratégicos.
Respecto al suministro de agua potable en el Gran Mendoza, se advirtió sobre posibles inconvenientes temporales. "Es posible, teniendo en cuenta la turbiedad que pueda tener el agua, que desde las plantas potabilizadoras no ingrese el agua y trabajen con sus reservas. Eso puede generar algún inconveniente en la distribución, pero lo evaluaremos tras la maniobra", concluyó el director de Hidráulica.
En pocas palabras
- Mantenimiento programado: se realizará trabajo en el descargador de fondo del dique Potrerillos este sábado.
- Aumento de caudal: se incrementará el caudal del Río Mendoza a 250 m³/s, afectando aguas abajo.
- Recomendaciones: se pide a la población no acercarse a las márgenes del río y estar atentos a posibles cortes de agua.