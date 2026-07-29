¿Alguna vez te has preguntado por qué los colores de los blísters de los medicamentos no siempre son iguales?. Aunque no lo creas, no todos los medicamentos pueden dejarse al aire libre o retirarse del blíster y colocarlos en una cajita o frasco.
Qué significa el color del blíster de cada medicamento
El color del blíster del medicamento o remedio explica muchas cosas que debemos tener en cuenta al momeno de almacenarlo o abrirlo
¿Qué significa cada color en el blíster de los medicamentos?
- Amarillo, naranja o ámbar (caramelo): protegen los medicamentos fotosensibles. Bloquean el paso de la luz y de los rayos ultravioleta (UV), los cuales pueden alterar la composición química del fármaco y reducir su efectividad. Suelen usarse en hormonas, corticoides, complejos vitamínicos y algunos antibióticos.
- Transparentes o translúcidos: indican que el medicamento no es sensible a la luz, por lo que el comprimido puede tolerar estar en un pastillero de uso diario.
- Plateados o metálicos opacos (totalmente sellados de aluminio): aparte de proteger de la luz, funcionan como una barrera estanca contra la humedad y el calor. Los medicamentos con este tipo de blíster no deben sacarse de su envase ni colocarse en pastilleros abiertos.
Por otro lado, algunos medicamentos suelen contar con unas siglas: LP, AP, XR. Cuando el remedio cuenta con estas letras, nunca se debe fraccionar, porque son productos que tienen una liberación especial. Pero, ¿qué significan exactamente estas siglas?
- LP: Liberación Prolongada.
- AP: Acción Prolongada.
- XR: 'Extended Release' (liberación prolongada).
Un fármaco de liberación prolongada es aquel cuyos compuestos se liberan de forma lenta en el organismo, lo que hace que sea eficaz y se tolere mejor en el estómago, haciendo que los efectos se mantengan durante más tiempo.
En el caso de los medicamentos de acción prolongada (AP) los efectos son similares, aunque en este caso es su efectividad la que se prolonga. Es por ello que en ninguno de estos casos deben dividirse los comprimidos, ya que están diseñados específicamente para estos efectos.