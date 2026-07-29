Qué significa el color del blíster de cada medicamento

¿Qué significa cada color en el blíster de los medicamentos?

Amarillo, naranja o ámbar (caramelo): protegen los medicamentos fotosensibles . Bloquean el paso de la luz y de los rayos ultravioleta (UV), los cuales pueden alterar la composición química del fármaco y reducir su efectividad. Suelen usarse en hormonas, corticoides, complejos vitamínicos y algunos antibióticos.

protegen los medicamentos . Bloquean el paso de la luz y de los rayos ultravioleta (UV), los cuales pueden alterar la composición química del fármaco y reducir su efectividad. Suelen usarse en hormonas, corticoides, complejos vitamínicos y algunos antibióticos. Transparentes o translúcidos: indican que el medicamento no es sensible a la luz, por lo que el comprimido puede tolerar estar en un pastillero de uso diario.

indican que el medicamento no es sensible a la luz, por lo que el comprimido puede tolerar estar en un pastillero de uso diario. Plateados o metálicos opacos (totalmente sellados de aluminio): aparte de proteger de la luz, funcionan como una barrera estanca contra la humedad y el calor . Los medicamentos con este tipo de blíster no deben sacarse de su envase ni colocarse en pastilleros abiertos.

@farmaciaschester ¿Guardás las pastillas en un pastillero? Antes de hacerlo, mirá este video. Hay un detalle que muy pocas personas conocen y puede hacer la diferencia entre conservar correctamente un medicamento o afectar su eficacia. Vero, nuestra farmacéutica, te explica: Qué significa el color del blister. Cuáles sí pueden ir al pastillero y cuáles no. Por qué algunos medicamentos nunca deben fraccionarse. Son consejos simples que pueden ayudarte a cuidar mejor tu tratamiento. Guardá este reel para tenerlo siempre a mano y compartilo con esa persona que usa pastillero todos los días. sonido original - Farmacias Chester - Farmacias Chester

Por otro lado, algunos medicamentos suelen contar con unas siglas: LP, AP, XR. Cuando el remedio cuenta con estas letras, nunca se debe fraccionar, porque son productos que tienen una liberación especial. Pero, ¿qué significan exactamente estas siglas?

LP: Liberación Prolongada.

AP: Acción Prolongada.

XR: 'Extended Release' (liberación prolongada).

El color del blíster del medicamento indica si la pastilla puede guardarse en un frasco o no.

Un fármaco de liberación prolongada es aquel cuyos compuestos se liberan de forma lenta en el organismo, lo que hace que sea eficaz y se tolere mejor en el estómago, haciendo que los efectos se mantengan durante más tiempo.