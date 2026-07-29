Planta de ruda: por qué recomiendan usar guantes al tocarla y cuáles son los riesgos

Sin embargo, detrás de sus llamativas hojas de color verde azulado, se esconde una advertencia que todo dueño de jardín debe conocer antes de hacer una poda o un trasplante: los especialistas insisten en la recomendación de utilizar guantes al tocarla. Pero, ¿a qué se debe este peligro?

La planta de ruda debe ser manipulada con cuidado.

Por qué recomiendan usar guantes para tocar la ruda

A pesar de ser una planta muy noble, la ruda contiene en su savia y en los aceites esenciales de sus hojas una serie de compuestos químicos llamados furocumarinas. Estas sustancias son potentes agentes fotosensibilizantes.