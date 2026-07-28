Cómo limpiar y disolver las manchas blancas de sarro en las macetas de las plantas

Rocía vinagre en el borde e interior de las macetas.

Para limpiar las manchas de sarro en las macetas de las plantas, basta con rociar vinagre blanco diluido con agua en los bordes de las macetas y dejar que el ácido disuelva las manchas. El vinagre transforma el carbonato de calcio del sasso en una sal que se disuelve fácilmente en agua.

Otras manchas que puedo sacar con vinagre blanco

No solo sirve para macetas y cacharros de plantas. El vinagre se puede usar para muchas cosas en el hogar y para muchos tipos de manchas.

En el mundo de las plantas y la jardinería, el vinagre también se puede usar para regular la acidez de los suelos, ahuyentar algunas plagas del jardín y combatir ciertos tipos de hongos. Nunca hay que colocar vinagre directamente en las raíces, tallos u hojas. El ácido puro daña a las especies, por eso se utiliza siempre el de manzana y diluido.

En el hogar, el vinagre se puede usar para limpiar manchas de sarro en cañerías, canillas, mamparas, rejillas del baño, inodoros, duchas, bañaderas y ventanas.

Con vinagre se pueden limpiar muchos tipos de manchas.

El vinagre también se usa para limpiar manchas de óxido en los azulejos, herramientas y metales en general. Es un disolvente natural del óxido y otras sustancias comunes.

En el mundo de la ropa, el vinagre se usa mucho como suavizante en el lavarropas y se utiliza para eliminar olores fuertes de transpiración o pies, quitar las manchas de las axilas en la ropa blanca y blanquear las medias o soquetes.

Finalmente, el vinagre se puede usar para limpiar las manchas de grasa de la cocina, en el interior del horno, del microondas o en las fuentes muy pegoteadas con aceite.