Cómo activar el verdadero poder de la flor de jazmín y por qué hay que tenerla en casa

Tener un jazmín es una de las mejores decisiones que se pueden tomar a la hora de colocar plantas en tu jardín. No solo por su belleza o perfume, sino que sus flores tienen un importante poder, según el Feng Shui.
Para esta filosofía oriental, hay plantas que albergan ciertos poderes para sus dueños. Entre ellas está el jazmín y sus flores que, para el Feng Shui, atraen la buena fortuna, rechazan las malas energías, influyen sobre el amor y fortalecen el espíritu de los moradores del hogar en el que se encuentra.
Asimismo, para esta filosofía, la flor de jazmín también presenta un significado de abundancia y dinero para sus dueños, como así también puede funcionar como un amuleto contra las malas energías.
Cómo usar la flor de jazmín para atraer dinero, buena energía y amor a tu vida
Los rituales para atraer dinero y buena suerte a tu vida con flor de jazmín son muy simples. Toda persona que quiera llevarlo adelante debe decir la frase: "El dinero viene hacia mí de distintas fuentes. Soy un imán para el dinero. Mis posibilidades son infinitas. Hecho está".
No obstante, es muy importante según el Feng Shui, que la persona esté altamente concentrada cuando hace este ritual con la flor de jazmín. De hecho, debe visualizar sus metas a corto, mediano y largo plazo.
En caso de querer usar la flor de jazmín para el amor, el ritual consiste en colocar sus pétalos en una bolsa de tela roja o roja y llevarla con una en el siguiente día a modo de amuleto. También se pueden colocar flores debajo de la almohada. En tanto, si la idea es que esta planta sirva para buscar empleo, un negocio o cualquier otra actividad en el que haya dinero de por medio, un ritual consiste en quemar una flor seca de esta planta.
Lo bueno es que estos rituales se pueden hacer con cualquier flor de los diferentes jazmines que existen.
Dónde se originaron los rituales con flores de jazmin
Los rituales con flores de jazmín se originaron en la antigua China. Allí combinaron la filosofía del Feng Shui con tradiciones de Asia Oriental en donde esta planta era muy venerada.
De hecho, hace más de 700 años que las flores de jazmín son utilizadas para perfumar infusiones, como así también para rituales de amor, de protección o de abundancia.
En pocas palabras
- El jazmín: Sus flores son codiciadas en el Feng Shui por atraer buena fortuna y repeler malas energías.
- Rituales energéticos: Se proponen prácticas para atraer dinero, amor y prosperidad con la flor de jazmín.
- Origen ancestral: Los rituales con jazmín provienen de la antigua China, combinando filosofía y tradiciones orientales.