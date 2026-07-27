Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas se deben y los montos de cada una

Además, también se puede consultar y cambiar el CBU de la cuenta de donde se debitan las cuotas restantes del crédito ANSES o consultar la cantidad de estas y el monto a pagar por cada una.

Desde ANSES también reiteraron que las cuotas se debitan del 1 al 10 de cada mes de las cuentas bancarias de cada persona que haya solicitado un crédito.

En el caso de que la cuota no se haya podido debitar por falta de fondos, al mes siguiente se debitarán dos cuotas, explicaron desde ANSES. En caso de hacerse de ese modo, ANSES cobrará intereses por mora, por lo que siempre es recomendable cerciorarse de que las cuotas hayan sido debitadas.

ANSES: los montos de las cuotas de los créditos ANSES

ANSES también dio a conocer los montos de las cuotas de los créditos. Vale recordar que los montos son iguales desde la segunda cuota y hasta el final, mientras que en el caso de la primera cuota, se pagan gastos administrativos, por eso es que esta ha sido más alta que el resto.

ANSES: ¿Se puede sacar un nuevo crédito?

Los créditos que otorgaba ANSES a trabajadores y jubilados se eliminaron una vez que llegó al gobierno Javier Milei, aunque aquellos que fueron sacados, tienen que ser abonados.

No obstante, jubilados, trabajadores e incluso personas que reciban asignaciones sociales de ANSES pueden obtener préstamos en algunos bancos que ofrecen características especiales para los créditos solicitados.

De hecho, desde algunos bloques políticos se han presentado proyectos para que ANSES disponga de nuevos créditos para dar, pero estos no han sido aprobados por el Congreso.