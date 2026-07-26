La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo el esquema de Asignaciones de Pago Único (APU), un paquete de prestaciones no mensuales diseñado para acompañar momentos clave de las familias argentinas. Durante julio de 2026, el monto asignado para la Asignación por Adopción se posiciona como el valor más elevado de este grupo de beneficios.
ANSES paga por única vez un bono superior al medio millón de pesos antes del 31 de julio
El organismo de seguridad social liquida la prestación de Pago Único dirigida a quienes hayan concretado legalmente una adopción. Cuáles son las escalas de ingresos, la documentación requerida y el cronograma de cobro.
Tras la actualización del 2,15% aplicada a todo el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) —en concordancia con la evolución del índice de precios—, el valor oficial fijado para esta asignación asciende a $515.929,01.
Requisitos e ingresos máximos para acceder al beneficio
El otorgamiento del bono $515.929,01 se efectúa por única vez y no tiene carácter automático. Para solicitar la acreditación del dinero, el grupo familiar debe encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos por la normativa previsional vigente.
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF): el tope máximo sumado de ambos progenitores no puede superar los $5.941.936.
- Tope individual: ningún integrante de la pareja debe exceder el límite individual fijado para la percepción de asignaciones familiares.
El derecho al cobro abarca a trabajadores registrados en relación de dependencia, personal de temporada, titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), personas que perciben la Prestación por Desempleo y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.
Plazos legales y documentación para realizar el trámite
La solicitud del pago único cuenta con una ventana temporal bien delimitada. La presentación formal del expediente puede concretarse a partir de los 2 meses y hasta un máximo de 2 años contados desde la fecha de dictada la sentencia judicial firme de adopción.
Al momento de iniciar la gestión, el titular debe contar con los siguientes documentos:
- Testimonio o fotocopia autenticada de la sentencia de adopción.
- Partida de nacimiento del menor con los datos filiatorios rectificados.
- DNI actualizado del hijo o hija adoptada y de los adultos titulares.
El trámite puede ser gestionado mediante la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) con turno previo.
Fechas de cobro de las APU en julio
A diferencia de los haberes mensuales de jubilados o AUH, las Asignaciones de Pago Único disponen de un calendario de acreditación extendido. El depósito de los fondos se realiza dentro de los siguientes períodos:
- Primera quincena: del 13 de julio al 11 de agosto.
- Segunda quincena: del 22 de julio al 11 de agosto.
Una vez validada la documentación presentadas, el dinero es girado a la cuenta bancaria (CBU) registrada por el solicitante en la base de datos del organismo estatal.
En pocas palabras
- ANSES paga: El organismo liquida un bono superior a $515.000 por única vez para quienes concretaron una adopción.
- Requisitos: Se deben cumplir topes de ingresos familiares y presentar documentación específica, incluyendo la sentencia judicial firme.
- Plazos: El trámite puede iniciarse entre 2 meses y hasta 2 años posteriores a la sentencia de adopción.