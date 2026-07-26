ANSES paga por única vez un bono superior al medio millón de pesos antes del 31 de julio

Ingreso del Grupo Familiar (IGF): el tope máximo sumado de ambos progenitores no puede superar los $5.941.936 .

el tope máximo sumado de ambos progenitores no puede superar los . Tope individual: ningún integrante de la pareja debe exceder el límite individual fijado para la percepción de asignaciones familiares.

El derecho al cobro abarca a trabajadores registrados en relación de dependencia, personal de temporada, titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), personas que perciben la Prestación por Desempleo y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.

Plazos legales y documentación para realizar el trámite

La solicitud del pago único cuenta con una ventana temporal bien delimitada. La presentación formal del expediente puede concretarse a partir de los 2 meses y hasta un máximo de 2 años contados desde la fecha de dictada la sentencia judicial firme de adopción.

Al momento de iniciar la gestión, el titular debe contar con los siguientes documentos:

Testimonio o fotocopia autenticada de la sentencia de adopción .

. Partida de nacimiento del menor con los datos filiatorios rectificados.

del menor con los datos filiatorios rectificados. DNI actualizado del hijo o hija adoptada y de los adultos titulares.

El trámite puede ser gestionado mediante la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) con turno previo.

Fechas de cobro de las APU en julio

A diferencia de los haberes mensuales de jubilados o AUH, las Asignaciones de Pago Único disponen de un calendario de acreditación extendido. El depósito de los fondos se realiza dentro de los siguientes períodos:

Primera quincena: del 13 de julio al 11 de agosto.

del 13 de julio al 11 de agosto. Segunda quincena: del 22 de julio al 11 de agosto.

Una vez validada la documentación presentadas, el dinero es girado a la cuenta bancaria (CBU) registrada por el solicitante en la base de datos del organismo estatal.