Calendario de pago de ANSES a jubilados confirmado: cuándo cobran en agosto 2026

El esquema de asistencia contempla un techo de ingresos para definir la asignación del plus económico a jubilados. Esta medida busca enfocar el refuerzo estatal en los beneficiarios con menores recursos, excluyendo a quienes superen el tope máximo fijado o cuenten con más de una prestación.

Quiénes son los jubilados que NO cobrarán el bono de $70.000 en agosto

El Gobierno nacional ratificó que el bono de contingencia se otorga de forma íntegra a los titulares que perciben la jubilación mínima, la cual ascenderá a $419.775,93 en agosto. Al sumar la ayuda extraordinaria, el piso de cobro unificado quedará fijado en $489.775,93.