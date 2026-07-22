ANSES confirmó el monto de la AUH en agosto de 2026: cuánto se va a cobrar por hijo

Con el reajuste del 1,89% ya incorporado en los sistemas informáticos y el descuento del 20%, los valores netos que verán reflejados los titulares en sus cuentas bancarias quedan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (estándar): $120.675,30 en mano por cada menor de 18 años a cargo.

en mano por cada menor de 18 años a cargo. Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 mensuales.

mensuales. AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 cobrados de forma directa de bolsillo (esta prestación no tiene límite de edad).

Quiénes tienen derecho a cobrar el beneficio

La AUH está destinada a padres, madres o tutores a cargo de menores de edad que se encuentren dentro de sectores vulnerables o sin inserción en el empleo formal registrado. Los cuatro grupos habilitados por ANSES para acceder a este cobro son:

Personas en situación de desempleo .

. Trabajadores no registrados o sin aportes al sistema previsional.

o sin aportes al sistema previsional. Personal de casas particulares ( empleadas domésticas ).

). Monotributistas inscriptos en el Monotributo Social.

El requisito para cobrar el 20% que retiene ANSES

Para cobrarse el dinero acumulado mes a mes por la retención estatal, los titulares deben subir la Libreta AUH al sistema. Este formulario certifica el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación, los controles pediátricos y la regularidad escolar.

El trámite es completamente digital y se realiza a través de Mi ANSES:

Se descarga el formulario de Libreta AUH desde la web o la app oficial.

Se lleva al centro de salud y a la escuela para que lo firmen las autoridades.

Se le saca una foto nítida (en formato JPG y menor a 3 MB).

Se ingresa a la sección "Hijos" > "Libreta AUH" y se adjunta el documento finalizado.

Una vez validada la información, el retroactivo retenido se acredita de forma directa en la cuenta de cobro en un plazo habitual de hasta 60 días.