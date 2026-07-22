ANSES confirmó el monto de la AUH en agosto de 2026: cuánto se va a cobrar por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo cuadro tarifario de las asignaciones sociales que se acreditarán durante el próximo mes. En agosto de 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un incremento del 1,89%, en concordancia con la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación del INDEC (correspondiente al mes de junio).
Esta ayuda estatal, que funciona como uno de los pilares de la contención social en el país, alcanza a cerca de 2,5 millones de familias y protege de forma directa a más de 4,3 millones de menores de edad.
Cuánto se cobra en mano por la AUH en agosto de 2026
Como establece el reglamento operativo del organismo previsional, del valor total de la asignación se liquida el 80% de forma directa todos los meses, mientras que el 20% restante queda retenido como resguardo preventivo hasta la presentación de la documentación sanitaria y escolar del año en curso.
Con el reajuste del 1,89% ya incorporado en los sistemas informáticos y el descuento del 20%, los valores netos que verán reflejados los titulares en sus cuentas bancarias quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (estándar): $120.675,30 en mano por cada menor de 18 años a cargo.
- Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 mensuales.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 cobrados de forma directa de bolsillo (esta prestación no tiene límite de edad).
Quiénes tienen derecho a cobrar el beneficio
La AUH está destinada a padres, madres o tutores a cargo de menores de edad que se encuentren dentro de sectores vulnerables o sin inserción en el empleo formal registrado. Los cuatro grupos habilitados por ANSES para acceder a este cobro son:
- Personas en situación de desempleo.
- Trabajadores no registrados o sin aportes al sistema previsional.
- Personal de casas particulares (empleadas domésticas).
- Monotributistas inscriptos en el Monotributo Social.
El requisito para cobrar el 20% que retiene ANSES
Para cobrarse el dinero acumulado mes a mes por la retención estatal, los titulares deben subir la Libreta AUH al sistema. Este formulario certifica el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación, los controles pediátricos y la regularidad escolar.
El trámite es completamente digital y se realiza a través de Mi ANSES:
- Se descarga el formulario de Libreta AUH desde la web o la app oficial.
- Se lleva al centro de salud y a la escuela para que lo firmen las autoridades.
- Se le saca una foto nítida (en formato JPG y menor a 3 MB).
- Se ingresa a la sección "Hijos" > "Libreta AUH" y se adjunta el documento finalizado.
Una vez validada la información, el retroactivo retenido se acredita de forma directa en la cuenta de cobro en un plazo habitual de hasta 60 días.
En pocas palabras
- ANSES confirmó montos: Se pagarán $120.675,30 por hijo y $392.935,68 por discapacidad en agosto de 2026.
- Aumento y retención: El beneficio se incrementó un 1,89%, reteniendo el 20% hasta presentar la Libreta AUH.
- Requisitos: La AUH es para desempleados, no registrados, personal de casas particulares y monotributistas sociales.