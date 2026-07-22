ANSES confirmó una triple excelente noticia para jubilados en agosto

En ese sentido, ANSES señaló que todos los jubilados van a cobrar con un aumento del 1,89% sus haberes, que es la cifra de la inflación registrada en junio, según el INDEC.

Además, los jubilados que cobran la mínima se verán beneficiados con un bono de $70.000, por lo que ninguno cobrará en mayo menos de $489.817,13. Desde ANSES también explicaron que aquellos que ganen más que la mínima, pero menos de esta cifra, obtendrán un proporcional.

ANSES: fecha de cobro de jubilados en agosto

El organismo social también dio a conocer el cronograma de pago a jubilados en agosto 2026, tanto para los que cobran la mínima como para los que la superan:

ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran la mínima en agosto 2026

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima en mayo