ANSES confirmó una triple excelente noticia para jubilados en agosto

Según explicaron desde ANSES, estas noticias que tienen que ver con los jubilados es sobre los haberes que deben cobrar, por lo que se considera sumamente importante.
ANSES confirmó aumento y bono para jubilados en agosto
Parte de esta triple excelente noticia que ANSES confirmó para jubilados tiene que ver con lo que este sector cobrará durante el mes de agosto.
En ese sentido, ANSES señaló que todos los jubilados van a cobrar con un aumento del 1,89% sus haberes, que es la cifra de la inflación registrada en junio, según el INDEC.
Además, los jubilados que cobran la mínima se verán beneficiados con un bono de $70.000, por lo que ninguno cobrará en mayo menos de $489.817,13. Desde ANSES también explicaron que aquellos que ganen más que la mínima, pero menos de esta cifra, obtendrán un proporcional.
ANSES: fecha de cobro de jubilados en agosto
El organismo social también dio a conocer el cronograma de pago a jubilados en agosto 2026, tanto para los que cobran la mínima como para los que la superan:
ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran la mínima en agosto 2026
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima en mayo
- DNI terminados en 0 y 1: Martes 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: Jueves 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: Viernes 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: Lunes 31 de agosto
En pocas palabras
- ANSES confirmó: Nuevas noticias para jubilados en agosto, incluyendo aumento y bono.
- Aumento y bono: Se aplicará un 1.89% de aumento y un bono de $70.000 para jubilados de la mínima.
- Fechas de cobro: Se detalla el cronograma de pago para jubilados con DNI terminados en 0 a 9 durante agosto.