ANSES: quiénes cobran este martes 21 de julio de 2026 y cuáles son los montos oficiales

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: perciben sus haberes mensuales junto con la acreditación automática del bono extraordinario de $70.000 .

perciben sus haberes mensuales junto con la acreditación automática del . Asignación Universal por Hijo (AUH): verán acreditado el 80% directo correspondiente al haber mensual.

verán acreditado el 80% directo correspondiente al haber mensual. Asignación Familiar por Hijo (SUAF): cobro para trabajadores en blanco, monotributistas y beneficiarios del sistema formal.

cobro para trabajadores en blanco, monotributistas y beneficiarios del sistema formal. Asignación por Embarazo (AUE): cobran las titulares con DNI terminado en 6.

De cuánto son los montos a cobrar este martes

Las liquidaciones vigentes para este mes reflejan el reajuste mensual dispuesto por la fórmula de movilidad:

Jubilación mínima: el haber básico puro es de $411.989,32 . Al sumarse el refuerzo de emergencia completo, la cifra bruta asciende a $481.989,32 .

el haber básico puro es de . Al sumarse el refuerzo de emergencia completo, la cifra bruta asciende a . Asignación Universal por Hijo (AUH): el valor total de la prestación se ubica en $148.049 . Con la aplicación de la retención del 20% retenida por el Estado, el monto neto cobrado en mano es de $118.439,20 por hijo .

el valor total de la prestación se ubica en . Con la aplicación de la retención del 20% retenida por el Estado, el monto neto cobrado en mano es de . Asignaciones Familiares (SUAF): el Rango 1 de ingresos familiares (hasta $1.122.074) percibe $74.032,19 por menor a cargo.

Cómo consultar el recibo y la cuenta de cobro

El dinero acreditado se encuentra disponible desde las primeras horas de la mañana en las cuentas bancarias asignadas. Los titulares pueden retirar el efectivo por cajeros automáticos, realizar compras con tarjeta de débito o realizar operaciones electrónicas a través de aplicaciones bancarias.

Para verificar el desglose de los conceptos liquidados o revisar cobros futuros, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma digital Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección "Cobros" > "Consultar fecha y lugar de cobro".