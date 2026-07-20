Aviso urgente de ANSES para que jubilados y titulares de asignaciones no pierdan su dinero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia de carácter urgente dirigida a todo su universo de beneficiarios, que incluye a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones como la AUH y SUAF. El organismo previsional reforzó sus alertas de seguridad ante la aparición de nuevas modalidades de estafas virtuales y telefónicas que buscan robar datos bancarios utilizando el nombre de la entidad.
Con el recambio de calendarios y la acreditación de los aumentos mensuales en marcha, los ciberdelincuentes aprovechan la necesidad de información de los usuarios para realizar falsas promesas de bonos extraordinarios o retroactivos inexistentes. Por este motivo, el organismo estatal difundió los canales oficiales obligatorios y recordó que nunca se solicita información confidencial de forma directa.
Cómo funciona el engaño y qué técnicas utilizan
Las denuncias recopiladas por el organismo revelaron que los estafadores contactan a las víctimas principalmente a través de dos vías: llamados telefónicos directos y mensajes de WhatsApp.
Bajo la falsa premisa de agilizar el cobro de un beneficio previsional, solicitar datos de la Libreta AUH o coordinar el pago del refuerzo de $70.000 para la mínima, los delincuentes guían a los beneficiarios para que se acerquen a un cajero automático o compartan claves de home banking.
Para evitar caer en estos engaños, ANSES recordó sus reglas de oro de seguridad:
- El organismo no realiza llamados telefónicos para solicitar claves bancarias, números de tarjeta de débito ni códigos de validación (token).
- Ningún operador oficial de la seguridad social te pedirá que vayas a un cajero automático a modificar contraseñas o realizar transferencias.
- Los correos electrónicos institucionales de la entidad terminan siempre con el dominio oficial @anses.gob.ar. Si recibís un mail desde plataformas gratuitas como Gmail, Outlook o Yahoo, se trata de un fraude.
El único canal seguro para realizar trámites y verificar datos
Todas las gestiones operativas, consultas de fechas de pago, carga de libretas de salud y actualizaciones de datos personales se realizan de forma exclusiva a través de la plataforma digital Mi ANSES. Los usuarios pueden acceder mediante la aplicación para celulares o el sitio web oficial utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
El organismo recomendó a todos los titulares ingresar al sistema para verificar y actualizar los datos de contacto (teléfono celular y correo electrónico). Mantener esta información al día en la base de datos oficial garantiza recibir las notificaciones legítimas sobre el estado de los expedientes previsionales y las fechas exactas de acreditación de fondos sin intermediarios.
Dónde denunciar intentos de estafa de forma segura
En caso de recibir un contacto sospechoso por parte de personas que se hagan pasar por empleados del organismo previsional, los ciudadanos pueden canalizar sus denuncias a través de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de la entidad.
La presentación no requiere gestores y se puede realizar de manera digital enviando un correo a [email protected] o ingresando de forma virtual a la pestaña de reclamos dentro de la misma aplicación de Mi ANSES.