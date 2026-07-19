Calendario de ANSES: quiénes cobran a partir del lunes 20 de julio y cuáles son los montos con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanudará a partir de este lunes 20 de julio de 2026 el cronograma de pagos correspondiente a la segunda mitad del mes de julio.
Las acreditaciones de haberes y asignaciones llegan con un incremento del 2,15% establecido por la fórmula de movilidad que se ajusta mensualmente según la inflación y, cómo siempre, los pagos serán según la terminación de DNI.
Cronograma de pagos de ANSES a partir de esta semana
De acuerdo con el esquema oficial del organismo previsional, los días de cobro quedaron fijados bajo el siguiente orden:
Jubilaciones y pensiones que NO superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 7: lunes 20 de julio
- Documentos terminados en 8: martes 21 de julio
- Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
- Documentos terminados en 7: lunes 20 de julio
- Documentos terminados en 8: martes 21 de julio
- Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio
Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo
Para las categorías más altas de beneficiarios, el sistema previsional activará los depósitos bancarios hacia el cierre de la semana:
- Documentos terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- Documentos terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- Documentos terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
Montos oficiales: ¿cuánto dinero cobra un jubilado en julio?
Con la última actualización por inflación del 2,15% ya aplicada en las planillas informáticas, el piso de ingresos del sistema previsional sufrió modificaciones. La jubilación mínima garantizada se posiciona en $411.989,32.
Al sumarse el extra de la seguridad social de $70.000, ningún jubilado o pensionado de la escala básica percibirá menos de $481.989,32 brutos directos en su cuenta bancaria. Los titulares pueden revisar el detalle de sus liquidaciones, el descuento de la obra social y los conceptos complementarios ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.
En pocas palabras
- ANSES reanuda pagos: A partir del lunes 20 de julio se retoman haberes y asignaciones.
- Aumento del 2,15%: Los beneficiarios recibirán un incremento en sus montos habituales.
- Cronograma por DNI: Los pagos se realizarán según la terminación del documento de identidad.