Calendario de ANSES: quiénes cobran a partir del lunes 20 de julio y cuáles son los montos con aumento

Jubilaciones y pensiones que NO superen el haber mínimo

Documentos terminados en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio Documentos terminados en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Documentos terminados en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio Documentos terminados en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

Para las categorías más altas de beneficiarios, el sistema previsional activará los depósitos bancarios hacia el cierre de la semana:

Documentos terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio Documentos terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio Documentos terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio

Montos oficiales: ¿cuánto dinero cobra un jubilado en julio?

Con la última actualización por inflación del 2,15% ya aplicada en las planillas informáticas, el piso de ingresos del sistema previsional sufrió modificaciones. La jubilación mínima garantizada se posiciona en $411.989,32.

Al sumarse el extra de la seguridad social de $70.000, ningún jubilado o pensionado de la escala básica percibirá menos de $481.989,32 brutos directos en su cuenta bancaria. Los titulares pueden revisar el detalle de sus liquidaciones, el descuento de la obra social y los conceptos complementarios ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.