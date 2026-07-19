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Calendario de ANSES: quiénes cobran a partir del lunes 20 de julio y cuáles son los montos con aumento

ANSES confirmó que este lunes se retoman los pagos de haberes y asignaciones. Quiénes son los beneficiarios que van a cobrar

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Quiénes cobran ANSES esta semana

Quiénes cobran ANSES esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanudará a partir de este lunes 20 de julio de 2026 el cronograma de pagos correspondiente a la segunda mitad del mes de julio.

Las acreditaciones de haberes y asignaciones llegan con un incremento del 2,15% establecido por la fórmula de movilidad que se ajusta mensualmente según la inflación y, cómo siempre, los pagos serán según la terminación de DNI.

Cronograma de pagos de ANSES a partir de esta semana

De acuerdo con el esquema oficial del organismo previsional, los días de cobro quedaron fijados bajo el siguiente orden:

Jubilaciones y pensiones que NO superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 7: lunes 20 de julio
  • Documentos terminados en 8: martes 21 de julio
  • Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

  • Documentos terminados en 7: lunes 20 de julio
  • Documentos terminados en 8: martes 21 de julio
  • Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

Para las categorías más altas de beneficiarios, el sistema previsional activará los depósitos bancarios hacia el cierre de la semana:

  • Documentos terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio

Montos oficiales: ¿cuánto dinero cobra un jubilado en julio?

Con la última actualización por inflación del 2,15% ya aplicada en las planillas informáticas, el piso de ingresos del sistema previsional sufrió modificaciones. La jubilación mínima garantizada se posiciona en $411.989,32.

Al sumarse el extra de la seguridad social de $70.000, ningún jubilado o pensionado de la escala básica percibirá menos de $481.989,32 brutos directos en su cuenta bancaria. Los titulares pueden revisar el detalle de sus liquidaciones, el descuento de la obra social y los conceptos complementarios ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.

En pocas palabras

  • ANSES reanuda pagos: A partir del lunes 20 de julio se retoman haberes y asignaciones.
  • Aumento del 2,15%: Los beneficiarios recibirán un incremento en sus montos habituales.
  • Cronograma por DNI: Los pagos se realizarán según la terminación del documento de identidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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