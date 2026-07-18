Jubilados de ANSES: de cuánto es la jubilación mínima en agosto de 2026 tras el aumento confirmado

Jubilación mínima (haber base): pasa de los $411.989,33 de julio a $419.775,93 en agosto.

pasa de los $411.989,33 de julio a en agosto. Bono de contingencia: se mantiene fijo en $70.000 para quienes cobran un solo haber mínimo.

se mantiene fijo en para quienes cobran un solo haber mínimo. Piso garantizado de bolsillo: al unificar ambos conceptos, ningún jubilado cobrará menos de $489.775,93 brutos durante el mes.

al unificar ambos conceptos, brutos durante el mes. Jubilación máxima: el tope máximo para el régimen general de la seguridad social se elevará hasta alcanzar los $2.824.694,49.

Para aquellos beneficiarios que perciben un ingreso mensual superior a la mínima pero que no llegan al límite de los $489.775,93, el organismo previsional liquidará un bono proporcional. El cálculo se realiza de forma automática depositando la diferencia exacta hasta alcanzar el piso unificado.

El cálculo real de lo que llega al bolsillo

Aunque la actualización por movilidad busca empatar la marcha de la inflación con dos meses de rezago, el congelamiento del refuerzo extraordinario —que conserva el mismo valor nominal desde principios de 2024— genera una distorsión en el cobro final.

Debido a que los $70.000 no se indexan, su peso relativo dentro del total mensual se licúa mes a mes. Esto provoca que, mientras el haber básico puro sube un 1,89%, el ingreso total de un jubilado de la mínima experimente una mejora real de apenas el 1,61% en la comparación directa con el período anterior.

Por otra parte, para calcular el dinero neto que se retira del cajero automático, se debe considerar el descuento obligatorio de la obra social previsional:

Se aplica una quita del 3% sobre el haber básico puro ($419.775,93), lo que representa un descuento aproximado de $12.593 destinado al PAMI.

($419.775,93), lo que representa un descuento aproximado de $12.593 destinado al PAMI. El bono de $70.000 se encuentra exento de descuentos y se deposita de manera íntegra.

El cobro neto final estimado en mano para la mínima se posiciona en $477.183.

Canales de consulta para el recibo de haberes

Los beneficiarios pueden verificar el desglose de su liquidación, los descuentos de mutuales o préstamos y la fecha exacta de cobro antes de ir al banco. La consulta se realiza de forma digital a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro de la pestaña "Cobros" y seleccionando la opción "Consultar recibo de haberes".