SUAF de ANSES en julio de 2026: cuánto cobran los trabajadores en blanco por cada hijo

Sueldos familiares de hasta $1.122.074: perciben el monto máximo de $74.032,19 por hijo.

perciben el monto máximo de por hijo. Sueldos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630: el cobro se ubica en $49.939,09 por hijo.

el cobro se ubica en por hijo. Sueldos familiares entre $1.645.630,01 y $1.899.934: la asignación mensual pasa a ser de $30.205,76 por hijo.

la asignación mensual pasa a ser de por hijo. Sueldos familiares entre $1.899.934,01 y $5.941.936: se cobra el escalón básico de $15.585,03 por cada hijo registrado.

Para el caso de los hijos con discapacidad, las categorías varían sustancialmente y no sufren la exclusión del tope máximo del hogar. Los montos asignados para este grupo son de $241.040,29 para el rango inicial, $170.521,04 para el tramo medio y $107.620,13 para los ingresos más altos.

La regla de exclusión por la que se puede perder el beneficio

Un punto crucial que determina el alta o la baja en el padrón de beneficiarios de SUAF es la vigencia de los límites máximos. El Gobierno nacional mantiene un tope general de Ingreso del Grupo Familiar de $5.941.936.

Sin embargo, el decreto vigente impone una condición particular: el tope de carácter individual. Si uno de los integrantes de la pareja cobra una remuneración bruta superior a los $2.970.968, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones, incluso si la suma conjunta de ambos sueldos no alcanza el límite máximo general del sistema.

Fechas de cobro confirmadas para julio de 2026

El cronograma de acreditaciones bancarias se ejecuta durante los días hábiles ordinarios y se rige por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular: