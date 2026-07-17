SUAF de ANSES en julio de 2026: cuánto cobran los trabajadores en blanco por cada hijo

Los empleados del sector formal, trabajadores temporarios y monotributistas ya perciben sus haberes mensuales con modificaciones en los montos de cobro. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en julio de 2026 un aumento del 2,15% en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), un porcentaje que acompaña de forma directa la inflación medida por el INDEC durante mayo.
A diferencia de los planes asistenciales, este beneficio previsional varía su valor según la recaudación total de la casa. El sistema previsional divide las liquidaciones en cuatro grandes escalafones basándose en el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que es la suma de las remuneraciones brutas de los padres.
Las escalas de cobro vigentes para las Asignaciones Familiares
Con las planillas actualizadas por la resolución oficial, el dinero que deposita el Estado por cada menor de 18 años a cargo quedó distribuido de la siguiente forma:
- Sueldos familiares de hasta $1.122.074: perciben el monto máximo de $74.032,19 por hijo.
- Sueldos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630: el cobro se ubica en $49.939,09 por hijo.
- Sueldos familiares entre $1.645.630,01 y $1.899.934: la asignación mensual pasa a ser de $30.205,76 por hijo.
- Sueldos familiares entre $1.899.934,01 y $5.941.936: se cobra el escalón básico de $15.585,03 por cada hijo registrado.
Para el caso de los hijos con discapacidad, las categorías varían sustancialmente y no sufren la exclusión del tope máximo del hogar. Los montos asignados para este grupo son de $241.040,29 para el rango inicial, $170.521,04 para el tramo medio y $107.620,13 para los ingresos más altos.
La regla de exclusión por la que se puede perder el beneficio
Un punto crucial que determina el alta o la baja en el padrón de beneficiarios de SUAF es la vigencia de los límites máximos. El Gobierno nacional mantiene un tope general de Ingreso del Grupo Familiar de $5.941.936.
Sin embargo, el decreto vigente impone una condición particular: el tope de carácter individual. Si uno de los integrantes de la pareja cobra una remuneración bruta superior a los $2.970.968, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones, incluso si la suma conjunta de ambos sueldos no alcanza el límite máximo general del sistema.
Fechas de cobro confirmadas para julio de 2026
El cronograma de acreditaciones bancarias se ejecuta durante los días hábiles ordinarios y se rige por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 3: martes 14 de julio
- DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio
- DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio