Pensionados ANSES: así quedan los montos de la PUAM y las PNC en agosto con la nueva suba en agosto

La falta de actualización del refuerzo económico de $70.000 —que lleva congelado más de dos años— sigue erosionando el poder de compra real de los pensionados. Al representar el bono un porcentaje muy alto del ingreso final de estos sectores, el aumento real que percibirán de bolsillo se reducirá a apenas un 1,61% respecto de lo cobrado el mes anterior.

Escalas confirmadas: los valores de agosto de 2026

Las pensiones no contributivas se calculan como un porcentaje fijo de la jubilación mínima de la seguridad social. Con la actualización del haber básico, los valores de referencia brutos se distribuirán de la siguiente forma: