Pensionados ANSES: así quedan los montos de la PUAM y las PNC en agosto con la nueva suba en agosto

El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, formalizó las nuevas escalas que regirán en agosto de 2026 para los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas. El esquema previsional recibirá el aumento por movilidad del 1,89%, réplica directa de la inflación registrada durante el mes de junio.
La falta de actualización del refuerzo económico de $70.000 —que lleva congelado más de dos años— sigue erosionando el poder de compra real de los pensionados. Al representar el bono un porcentaje muy alto del ingreso final de estos sectores, el aumento real que percibirán de bolsillo se reducirá a apenas un 1,61% respecto de lo cobrado el mes anterior.
Escalas confirmadas: los valores de agosto de 2026
Las pensiones no contributivas se calculan como un porcentaje fijo de la jubilación mínima de la seguridad social. Con la actualización del haber básico, los valores de referencia brutos se distribuirán de la siguiente forma:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): esta cobertura equivale al 80% de la jubilación mínima. El ingreso base ascenderá a $335.820,74. Al sumarse el bono de contingencia completo, el cobro final en bruto se ubicará en $405.820,74.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: representan el 70% del haber básico de convenio. La asignación mensual pura se incrementará a $293.843,15. Con la adición del plus de $70.000, los beneficiarios tendrán depositados en su cuenta un total de $363.843,15 antes de los descuentos de ley.
- PNC para Madres de Siete Hijos o Más: este grupo percibe el equivalente al 100% de una jubilación mínima. Por este motivo, el haber bruto quedará fijado en $419.775,93, alcanzando un total de $489.775,93 al incorporarse el beneficio adicional de la seguridad social.
Las fechas de acreditación para estas pensiones se distribuirán durante la segunda semana del mes por la ventanilla habitual, ordenadas de acuerdo al último dígito del documento de identidad, aunque también se pueden cobrar directamente por cajero automático.
En pocas palabras
- Aumento confirmado: Los pensionados de ANSES recibirán un 1,89% de aumento en agosto.
- Montos de agosto: Se detallan las escalas de la PUAM y PNC, con haberes que van desde $335.820,74 hasta $489.775,93.
- Impacto del refuerzo: El bono de $70.000 congelado reduce el aumento real de bolsillo al 1,61%.