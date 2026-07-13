ANSES aclaró qué pasará con los pagos de jubilaciones y AUH el miércoles por el partido de la Selección Argentina

La expectativa por el próximo cruce de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol generó múltiples dudas entre los beneficiarios de la seguridad social respecto a la atención en las oficinas públicas y el funcionamiento bancario. Ante este escenario, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó de forma oficial que el calendario de pagos del miércoles 15 de julio de 2026 se mantendrá sin ningún tipo de cambios ni postergaciones.
Desde el organismo previsional confirmaron que las sucursales bancarias, la red de cajeros automáticos y los canales virtuales operarán en sus horarios habituales. La jornada de acreditación de haberes se ejecutará bajo el esquema técnico diagramado a principio de mes, garantizando el acceso a los fondos y al cobro de los bonos extraordinarios correspondientes para cada sector.
Quiénes cobran sus haberes de ANSES este miércoles 15 de julio
El cronograma unificado para el próximo miércoles, día del contempla la liquidación de diversas prestaciones ordinarias, asistenciales y complementarias, divididas según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- Jubilados y pensionados de la mínima: perciben sus ingresos los titulares con DNI terminado en 4. Este grupo recibe el haber base ajustado junto con el depósito automático del bono extraordinario de $70.000.
- Pensiones No Contributivas (PNC): cobran los beneficiarios por Invalidez y Vejez con DNI finalizados en 8 y 9. Al igual que los jubilados del escalafón inicial, verán reflejado en sus cuentas el plus previsional de $70.000.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: tienen disponibles los fondos asignados aquellos ciudadanos con documentos que finalicen en 4.
- Asignación por Embarazo (AUE): el dinero se acreditará a las beneficiarias con DNI terminado en 2.
- Asignaciones de Pago Único (APU): las líneas especiales por Matrimonio, Nacimiento y Adopción continúan con la ventanilla habilitada para todas las terminaciones numéricas de documento. Este calendario extendido tiene vigencia asegurada hasta el próximo 11 de agosto.
ANSES: cómo hacer si no se puede ir al banco a cobrar
Para evitar aglomeraciones de último momento o demoras debido a la atención reducida durante la franja horaria del encuentro deportivo, las autoridades recordaron que el dinero permanece depositado en las cuentas de la seguridad social y se puede utilizar en cualquier momento.
Los beneficiarios pueden realizar compras directas con tarjeta de débito, efectuar transferencias electrónicas mediante aplicaciones de home banking o retirar los fondos a través de las terminales de autoservicio y cajeros automáticos de las redes Link y Banelco, las cuales operan las 24 horas del día.