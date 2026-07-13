ANSES aclaró qué pasará con los pagos de jubilaciones y AUH el miércoles por el partido de la Selección Argentina

Jubilados y pensionados de la mínima: perciben sus ingresos los titulares con DNI terminado en 4 . Este grupo recibe el haber base ajustado junto con el depósito automático del bono extraordinario de $70.000 .

perciben sus ingresos los titulares con . Este grupo recibe el haber base ajustado junto con el depósito automático del . Pensiones No Contributivas (PNC): cobran los beneficiarios por Invalidez y Vejez con DNI finalizados en 8 y 9 . Al igual que los jubilados del escalafón inicial, verán reflejado en sus cuentas el plus previsional de $70.000.

cobran los beneficiarios por Invalidez y Vejez con . Al igual que los jubilados del escalafón inicial, verán reflejado en sus cuentas el plus previsional de $70.000. Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: tienen disponibles los fondos asignados aquellos ciudadanos con documentos que finalicen en 4 .

tienen disponibles los fondos asignados aquellos ciudadanos con documentos que finalicen en . Asignación por Embarazo (AUE): el dinero se acreditará a las beneficiarias con DNI terminado en 2 .

el dinero se acreditará a las beneficiarias con . Asignaciones de Pago Único (APU): las líneas especiales por Matrimonio, Nacimiento y Adopción continúan con la ventanilla habilitada para todas las terminaciones numéricas de documento. Este calendario extendido tiene vigencia asegurada hasta el próximo 11 de agosto.

ANSES: cómo hacer si no se puede ir al banco a cobrar

Para evitar aglomeraciones de último momento o demoras debido a la atención reducida durante la franja horaria del encuentro deportivo, las autoridades recordaron que el dinero permanece depositado en las cuentas de la seguridad social y se puede utilizar en cualquier momento.

Los beneficiarios pueden realizar compras directas con tarjeta de débito, efectuar transferencias electrónicas mediante aplicaciones de home banking o retirar los fondos a través de las terminales de autoservicio y cajeros automáticos de las redes Link y Banelco, las cuales operan las 24 horas del día.