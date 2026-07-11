Los tres bonos extras que anunció ANSES para trabajadores en julio

Bono por Matrimonio: el organismo liquida $129.209 por la formalización de la unión civil. Una ventaja clave de este beneficio es que lo pueden solicitar ambos cónyuges a la vez si los dos trabajan en blanco, lo que eleva el total familiar a más de $258.000.

el organismo liquida por la formalización de la unión civil. Una ventaja clave de este beneficio es que lo pueden solicitar ambos cónyuges a la vez si los dos trabajan en blanco, lo que eleva el total familiar a más de $258.000. Bono por Nacimiento: para quienes hayan sido padres recientemente, el pago único se fijó en $86.295 por cada hijo.

para quienes hayan sido padres recientemente, el pago único se fijó en por cada hijo. Bono por Adopción: es el monto más alto del grupo, alcanzando un desembolso de $515.930 tras la última actualización previsional.

Qué grupos de personas pueden recibir estas asignaciones unificadas

El acceso a estos tres bonos de ANSES no es universal; está segmentado para la población activa formalizada y ciertos sectores bajo esquemas de asistencia social. Los universos habilitados a cobrar son:

Trabajadores registrados en relación de dependencia (tanto del sector público como privado).

en relación de dependencia (tanto del sector público como privado). Monotributistas inscritos en cualquier categoría del régimen simplificado.

inscritos en cualquier categoría del régimen simplificado. Personas que se encuentren percibiendo la Prestación por Desempleo .

. Trabajadores que cobren sus haberes a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo ( ART ).

). Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Beneficiarios de la AUH y Asignación por Embarazo: este grupo en particular solo tiene derecho a cobrar los bonos por Nacimiento y Adopción, quedando excluidos por normativa de la asignación por Matrimonio.

Los topes de ingresos vigentes y los plazos para hacer el trámite

Para que el sistema habilite el depósito del dinero en la cuenta sueldo, el grupo familiar debe cumplir con los límites de ingresos mensuales brutos vigentes para el sistema SUAF. El Tope del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es de $5.941.936 conjuntos, y ninguno de los dos integrantes de la pareja puede superar de forma individual los techos fijados por el organismo previsional.

El trámite no es automático y se gestiona mediante la plataforma virtual Mi ANSES o en delegaciones físicas con turno previo. El plazo para reclamar el dinero es amplio: las parejas y padres cuentan con un tiempo máximo de hasta dos años posteriores al evento (la fecha del casamiento, del nacimiento o de la sentencia judicial de adopción). Pasado ese límite temporal, el derecho a exigir el pago caduca de forma definitiva.