Cuánto paga ANSES en julio por casarse: el bono extra que no todos conocen

Este beneficio forma parte de las denominadas Asignaciones de Pago Único (APU) y recibió un incremento del 2,15% este mes, en sintonía con la fórmula de movilidad que toma la inflación de mayo. Al ser un trámite que requiere una solicitud expresa por parte de los interesados, muchas personas no lo solicitan o incluso no saben de su existencia.

Cuál es el monto que ANSES paga por casarse en julio de 2026

Tras la última actualización oficializada por el Gobierno, el organismo previsional fijó el valor de la Asignación por Matrimonio en $129.208,51. Un dato clave a tener en cuenta es que este beneficio lo pueden cobrar ambos cónyuges si los dos cumplen con los requisitos laborales, lo que duplica el ingreso familiar por este concepto a más de $258.000.