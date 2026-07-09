Cuánto paga ANSES en julio por casarse: el bono extra que no todos conocen

Dentro del universo de las asignaciones familiares, existen beneficios que suelen pasar desapercibidos para la mayoría de los trabajadores registrados. Uno de ellos es la Asignación por Matrimonio, un pago único que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega a las parejas que contraen casamiento y que en julio de 2026 llega con montos actualizados.
Este beneficio forma parte de las denominadas Asignaciones de Pago Único (APU) y recibió un incremento del 2,15% este mes, en sintonía con la fórmula de movilidad que toma la inflación de mayo. Al ser un trámite que requiere una solicitud expresa por parte de los interesados, muchas personas no lo solicitan o incluso no saben de su existencia.
Cuál es el monto que ANSES paga por casarse en julio de 2026
Tras la última actualización oficializada por el Gobierno, el organismo previsional fijó el valor de la Asignación por Matrimonio en $129.208,51. Un dato clave a tener en cuenta es que este beneficio lo pueden cobrar ambos cónyuges si los dos cumplen con los requisitos laborales, lo que duplica el ingreso familiar por este concepto a más de $258.000.
Para poder acceder a este dinero, el Estado impone un límite de ingresos para evitar que se asigne a los sectores de mayores recursos. El Tope del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) está establecido en $5.941.936 mensuales conjuntos. Además, de forma individual, ninguno de los integrantes de la pareja puede superar los topes máximos permitidos por el sistema SUAF.
Quiénes tienen derecho a cobrar el bono por casamiento de ANSES
La asistencia económica por casamiento que paga ANSES está destinada a sectores específicos que se encuentran dentro del sistema formal o bajo coberturas especiales. Los grupos habilitados a realizar el trámite son:
- Trabajadores registrados en relación de dependencia.
- Monotributistas de todas las categorías.
- Personas que se encuentren cobrando la Prestación por Desempleo.
- Trabajadores que perciban haberes a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
ANSES: Requisitos y plazos para tramitar el dinero por casamiento
Para recibir la asignación por casamiento, la pareja debe presentar la documentación correspondiente ante la ANSES. El trámite se puede hacer de forma virtual a través de la plataforma Mi ANSES (en la sección de Atención Virtual) o de manera presencial en una oficina con turno previo.
- Plazo para reclamarlo: El trámite se puede iniciar una vez transcurridos dos meses desde la fecha del casamiento y hay tiempo hasta un máximo de dos años posteriores al evento. Pasado ese período, el derecho a cobrarlo prescribe.
- Documentación obligatoria: Es indispensable contar con el acta o certificado de matrimonio original y los DNI vigentes de la pareja. También es requisito que los datos de ambos y el vínculo familiar estén cargados y actualizados en la base de datos de la seguridad social antes de iniciar la solicitud.