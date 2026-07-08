Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: la nueva escala de montos para julio de 2026

Las escalas para este mes quedaron configuradas de la siguiente manera:

Ingresos familiares de hasta $1.122.074: se cobra el monto máximo de $74.032,19 por cada hijo.

se cobra el monto máximo de por cada hijo. Ingresos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630: el pago por hijo es de $49.939,09 .

el pago por hijo es de . Ingresos familiares entre $1.645.630,01 y $1.899.934: la asignación pasa a ser de $30.205,76 .

la asignación pasa a ser de . Ingresos familiares entre $1.899.934,01 y $5.941.936: se percibe el escalón más bajo, que es de $15.585,03.

Hijo con discapacidad y Asignaciones de Pago Único (APU)

Para el caso de los hijos con discapacidad, ANSES no impone un tope máximo de ingresos para el grupo familiar, pero el monto a cobrar también cambia según lo que se gane en el hogar:

Con ingresos de hasta $1.122.074, el pago es de $241.040,29 .

. Con ingresos de entre $1.122.074,01 y $1.645.630, se liquidan $170.521,04 .

. Con ingresos desde $1.645.630,01 en adelante, el valor general queda en $107.620,13.

Por otra parte, los montos para las asignaciones que se pagan por única vez (como nacimiento, adopción o casamiento) también se actualizaron y se abonan a familias con ingresos topes de hasta $5.941.936:

Nacimiento: $86.294,28

$86.294,28 Matrimonio: $129.208,51

$129.208,51 Adopción: $515.929,01

Paso a paso: cómo cambiar el lugar donde se cobra la asignación

Si un beneficiario necesita cambiar el banco o pasar el cobro a una billetera virtual, el trámite se puede resolver rápido desde el celular o la computadora sin necesidad de ir a una oficina de ANSES.

La guía para hacer el cambio digital:

Entrar a la aplicación o la web de Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Buscar la pestaña que dice "Cobros" en el menú principal.

en el menú principal. Elegir la opción "Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares" .

. Revisar que los datos de contacto estén bien y poner el código de seguridad que el sistema manda por mensaje de texto o mail.

Confirmar la identidad con el número de trámite del DNI y seleccionar la nueva opción de cobro.

Este cambio suele demorar unos 60 días en impactar en el sistema, por lo que los siguientes dos meses todavía se podrían cobrar en el lugar viejo. Un detalle importante para quienes viven en la Zona Austral: para no perder el adicional por región, tienen que elegir sí o sí una sucursal bancaria física.