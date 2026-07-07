ANSES: el calendario definitivo de las Pensiones No Contributivas para julio

El esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el séptimo mes del año ya se encuentra disponible para los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Las acreditaciones de julio traen consigo un incremento del 2,15%, porcentaje derivado del índice de inflación de mayo, junto con la continuidad del refuerzo económico previsional que se viene otorgando a los sectores de menores ingresos.
El pago de los haberes se concentrará durante la segunda semana del mes, a causa de los feriados. De esa manera se tratará de que las acreditaciones no se retrasen demasiado en el tiempo, explicaron desde ANSES.
Fechas de cobro para las PNC en julio
El cronograma oficial estipulado por el organismo previsional contempla el inicio de los pagos a partir del miércoles 8 de julio. Los días de cobro quedaron definidos bajo la siguiente distribución:
- Los documentos finalizados en 0, 1, 2 y 3 percibirán sus haberes el miércoles 8 de julio.
- Las terminaciones de DNI en 4 y 5 tendrán disponibles los fondos el lunes 13 de julio.
- Quienes cuenten con documentos que terminen en 6 y 7 cobrarán el martes 14 de julio.
- Las terminaciones en 8 y 9 finalizarán el esquema el miércoles 15 de julio.
Liquidación de haberes: montos oficiales y el impacto del bono
Para este período, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez percibirán un haber básico ajustado de $288.392,53. Al sumar el bono complementario de $70.000, que se deposita de manera automática y conjunta en la misma cuenta bancaria, el monto total de bolsillo alcanzará los $358.392,53.
Por su parte, los beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) verán reflejado en sus cuentas un haber de $329.591,46, el cual, adicionado al refuerzo de $70.000, elevará el cobro final a $399.591,46. Como referencia del sistema, la jubilación mínima garantizada se posicionará en $411.989,33 (alcanzando los $481.989,33 con el plus), mientras que el haber máximo del régimen general se situará en $2.772.298,07.
La persistencia del bono en un valor fijo de $70.000 genera una particularidad en la liquidación actual. Dado que este suplemento no se indexa mensualmente por inflación, el impacto real del incremento del 2,15% sobre el total percibido termina siendo ligeramente inferior en términos de poder adquisitivo.