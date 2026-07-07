ANSES: el calendario definitivo de las Pensiones No Contributivas para julio

Los documentos finalizados en 0, 1, 2 y 3 percibirán sus haberes el miércoles 8 de julio .

percibirán sus haberes el . Las terminaciones de DNI en 4 y 5 tendrán disponibles los fondos el lunes 13 de julio .

tendrán disponibles los fondos el . Quienes cuenten con documentos que terminen en 6 y 7 cobrarán el martes 14 de julio .

cobrarán el . Las terminaciones en 8 y 9 finalizarán el esquema el miércoles 15 de julio.

Liquidación de haberes: montos oficiales y el impacto del bono

Para este período, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez percibirán un haber básico ajustado de $288.392,53. Al sumar el bono complementario de $70.000, que se deposita de manera automática y conjunta en la misma cuenta bancaria, el monto total de bolsillo alcanzará los $358.392,53.

Por su parte, los beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) verán reflejado en sus cuentas un haber de $329.591,46, el cual, adicionado al refuerzo de $70.000, elevará el cobro final a $399.591,46. Como referencia del sistema, la jubilación mínima garantizada se posicionará en $411.989,33 (alcanzando los $481.989,33 con el plus), mientras que el haber máximo del régimen general se situará en $2.772.298,07.

La persistencia del bono en un valor fijo de $70.000 genera una particularidad en la liquidación actual. Dado que este suplemento no se indexa mensualmente por inflación, el impacto real del incremento del 2,15% sobre el total percibido termina siendo ligeramente inferior en términos de poder adquisitivo.