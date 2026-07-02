ANSES confirmó las razones por las que puede dar de baja una Asignación Universal por Hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuáles son las razones por las que un beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) puede llegar a perder el beneficio o sufrir la baja de la prestación, con la pérdida económica que esto implica.
Para ello, desde ANSES señalaron que se hacen controles todo el tiempo para tener la seguridad de que la AUH solamente llegue a aquellas personas o familias que reúnan las condiciones para recibirla, haciendo incluso, cruces de información con otros organismos.
Por qué ANSES puede dar de baja la Asignación Universal por Hijo
Según lo especificado por ANSES, hay 5 razones por las que se puede dar de baja una AUH. Estas son:
- Tener un salario que supere el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente se encuentra en $372.400.
- Que la persona por la que se recibe el beneficio cumpla 18 años. Están exceptuadas las personas con discapacidad.
- Que uno de los padres consiga un empleo registrado o se monotributista, por lo que pase a cobrar asignaciones familiares.
- Estar fuera de Argentina por más de 90 días corridos.
- No presentar la Libreta de AUH, que es otro requisito obligatorio.
Hay que tener en cuenta que se puede reactivar el pago por AUH, pero aquellas prestaciones que no hayan sido cobradas, ya no se pagarán, señalaron desde el organismo social.
La importante recomendación de ANSES
Desde ANSES también hicieron una importante recomendación para que aquellas familias que reciben la Asignación Universal por Hijo mantengan actualizados los datos personales del beneficiario de ANSES, así como de su grupo familiar.
El objetivo de esto es que los pagos de ANSES no se vean demorados, ni se presente ningún tipo de inconveniente al momento de cobrar la prestación económica.