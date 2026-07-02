ANSES confirmó las razones por las que puede dar de baja una Asignación Universal por Hijo

Tener un salario que supere el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente se encuentra en $372.400.

Que la persona por la que se recibe el beneficio cumpla 18 años. Están exceptuadas las personas con discapacidad.

Que uno de los padres consiga un empleo registrado o se monotributista, por lo que pase a cobrar asignaciones familiares.

Estar fuera de Argentina por más de 90 días corridos.

No presentar la Libreta de AUH, que es otro requisito obligatorio.

Hay que tener en cuenta que se puede reactivar el pago por AUH, pero aquellas prestaciones que no hayan sido cobradas, ya no se pagarán, señalaron desde el organismo social.

ANSES explicó las razones que existen para dar de baja una Asignación Universal por Hijo.

La importante recomendación de ANSES

Desde ANSES también hicieron una importante recomendación para que aquellas familias que reciben la Asignación Universal por Hijo mantengan actualizados los datos personales del beneficiario de ANSES, así como de su grupo familiar.

El objetivo de esto es que los pagos de ANSES no se vean demorados, ni se presente ningún tipo de inconveniente al momento de cobrar la prestación económica.