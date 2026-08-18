Jubilaciones de ANSES: cuánto se cobra en septiembre de 2026 con el aumento confirmado

Jubilación mínima: $ 498.633,20

Jubilación máxima : 2.884.395,56

PUAM: $412.906,55

PNC (Invalidez / Vejez): $370.043,23

En todos los casos, excepto en la jubilación máxima, ya está agregado el bono de $70.000.

Cómo es la entrega del bono previsional de $70.000

El refuerzo económico extraordinario de $70.000 permanece sin variaciones nominales desde hace más de dos años y se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro del haber habitual:

Cobro completo: está destinado a quienes perciben el haber mínimo ($428.633,20), los titulares de la PUAM ($342.906,55) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas ($300.043,23).

está destinado a quienes perciben el haber mínimo ($428.633,20), los titulares de la PUAM ($342.906,55) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas ($300.043,23). Cobro proporcional: los jubilados con un haber básico superior a la mínima pero que no alcancen los $498.633,20 percibirán una suma escalar equivalente a la diferencia exacta requerida para equiparar dicho tope.

Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES

Aquellas personas que cuentan con la edad requerida y los años de aportes correspondientes pueden dar inicio al trámite de retiro a través de las herramientas digitales: