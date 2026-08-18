La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un reajuste del 2,11% en todas las jubilaciones y pensiones. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio (2,1%), computado con dos decimales para determinar la liquidación exacta.
Jubilaciones de ANSES: cuánto se cobra en septiembre de 2026 con el aumento confirmado
Los haberes de los jubilados tendrán un incremento del 2,11% en el noveno mes del año, acorde a la inflación de julio. Con la suma del bono extraordinario de $70.000, el piso garantizado para la jubilación mínima alcanzará casi el medio millón de pesos.
Escala previsional de septiembre 2026: haberes base, bono y total a cobrar
La actualización porcentual de ANSES modifica los valores del haber mínimo previsional, el haber máximo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.
La grilla de liquidación para el noveno mes del año queda configurada de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $498.633,20
- Jubilación máxima: 2.884.395,56
- PUAM: $412.906,55
- PNC (Invalidez / Vejez): $370.043,23
En todos los casos, excepto en la jubilación máxima, ya está agregado el bono de $70.000.
Cómo es la entrega del bono previsional de $70.000
El refuerzo económico extraordinario de $70.000 permanece sin variaciones nominales desde hace más de dos años y se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro del haber habitual:
- Cobro completo: está destinado a quienes perciben el haber mínimo ($428.633,20), los titulares de la PUAM ($342.906,55) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas ($300.043,23).
- Cobro proporcional: los jubilados con un haber básico superior a la mínima pero que no alcancen los $498.633,20 percibirán una suma escalar equivalente a la diferencia exacta requerida para equiparar dicho tope.
Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Aquellas personas que cuentan con la edad requerida y los años de aportes correspondientes pueden dar inicio al trámite de retiro a través de las herramientas digitales:
- Ingreso a la plataforma: acceder a Mi ANSES desde la web oficial o la app institucional utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Consulta de historia laboral: seleccionar el menú Trabajo > Consultar Historia Laboral para verificar que todos los períodos trabajados figuren asentados en el sistema.
- Presentación de documentación: de existir aportes faltantes, reunir comprobantes de certificación de servicios, recibos de sueldo antiguos o carnet de obra social, y completar el Formulario 6.18 (Solicitud de prestaciones previsionales).
- Solicitud de turno: pedir una cita presencial desde la web oficial para la oficina de ANSES más cercana y concurrir el día agendado con el DNI original.
En pocas palabras
- ANSES: Anunció un aumento del 2,11% en jubilaciones y pensiones para septiembre de 2026.
- Haber Mínimo: Alcanzará los $498.633,20 incluyendo un bono de $70.000.
- Trámite Online: Se detalla el paso a paso para iniciar la jubilación a través de Mi ANSES.