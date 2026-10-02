Calendario de ANSES: cuándo se cobran las jubilaciones en octubre

Además del aumento porcentual, el organismo confirmó la inclusión de la ayuda económica extraordinaria de $70.000, la cual modifica los pisos de cobro garantizados para los jubilados con haberes mínimos, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Calendario de pagos de octubre por terminación de DNI

La acreditación de fondos de ANSES en las cuentas bancarias se realiza de manera escalonada, dividiendo a los beneficiarios según el monto percibido y el último número de su documento de identidad: