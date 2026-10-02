Calendario de ANSES: cuándo se cobran las jubilaciones en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos oficial correspondiente a octubre de 2026. Los haberes previsionales de este mes incorporan un incremento automático del 1,66%, calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC de agosto, utilizando los dos decimales de precisión técnica.
Además del aumento porcentual, el organismo confirmó la inclusión de la ayuda económica extraordinaria de $70.000, la cual modifica los pisos de cobro garantizados para los jubilados con haberes mínimos, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Calendario de pagos de octubre por terminación de DNI
La acreditación de fondos de ANSES en las cuentas bancarias se realiza de manera escalonada, dividiendo a los beneficiarios según el monto percibido y el último número de su documento de identidad:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: martes 13 de octubre (tras el feriado nacional del lunes 12).
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
- DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.
Montos confirmados: escalas y totales a cobrar en mano
Con la actualización del 1,66% y el refuerzo previsional de ANSES por $70.000, los valores a cobrar en mano durante el décimo mes del año quedan estructurados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: El haber básico se posiciona en $435.748,51, alcanzando un total de $505.748,51 en mano al sumar el bono de $70.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber asciende a $348.598,80, elevándose a $418.598,80 finales con el refuerzo.
- Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): La prestación básica pasa a ser de $305.023,95, totalizando $375.023,95 con la acreditación del bono.
- Jubilación máxima: El techo del escalafón previsional sin bono alcanza los $2.932.174,8
Esquema de distribución del bono de $70.000
El pago del adicional extraordinario opera bajo condiciones específicas según los ingresos de cada beneficiario:
- Pago completo: lo perciben quienes cobran la jubilación mínima ($435.748,51), las PNC o la PUAM, alcanzando los topes garantizados.
- Pago proporcional: aquellos jubilados con un haber básico reajustado superior a $435.748,51 pero inferior a $505.748,51 reciben una suma equivalente a la diferencia requerida para equiparar esa cifra.
- Exclusión: las jubilaciones superiores a $505.748,51 y la jubilación máxima ($2.932.174,86) no reciben el bono.
En pocas palabras
- ANSES: Confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para octubre de 2026.
- Aumento y Bono: Los haberes incluyen un 1,66% de incremento y un refuerzo de $70.000.
- Fechas de Cobro: Los pagos se acreditan según terminación de DNI y monto percibido.