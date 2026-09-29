Jubilación mínima de ANSES en octubre: cuánto se cobra en mano con el aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó el nuevo piso de ingresos para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. A partir de la actualización que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente a agosto (1,7% expresado con dos decimales para precisión técnica), las prestaciones del sistema previsional reciben un ajuste del 1,66%.
Radiografía de cobro: montos actualizados para octubre de 2026
La readecuación modifica tanto los haberes iniciales como las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los haberes máximos del organismo previsional:
- Jubilación mínima: $435.748,51 y $70.000: $505.748,51
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,80 y $70.000: $418.598,80
- Pensiones No Contributivas (PNC Invalidez/Vejez): $305.023,95 y $70.000: $375.023,95
- Jubilación máxima: $2.932.174,86
Por qué los jubilados de la mínima cobran la totalidad del bono de $70.000
El refuerzo previsional de $70.000 se mantiene congelado en su valor nominal y se deposita directamente en la misma fecha y cuenta bancaria que el haber mensual. Su esquema de asignación opera bajo los siguientes parámetros:
- Cobro completo: reservado de forma directa para los titulares de la jubilación mínima, la PUAM y las PNC por invalidez o vejez.
- Liquidación proporcional: aquellos jubilados con un haber básico ajustado superior a $435.748,51 pero inferior a $505.748,51 cobran un plus equivalente al monto necesario para alcanzar esa cifra límite.
- Exclusión: las jubilaciones intermedias y máximas que superen la línea de los $505.748,51 no reciben el adicional.
Trámite de jubilación en ANSES: guía para iniciar la solicitud
Quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria y cuenten con los años de aportes necesarios pueden iniciar el expediente en ANSES a través de las herramientas digitales:
- Consulta virtual: ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Revisión de aportes: ingresar al apartado Trabajo > Consultar Historia Laboral y corroborar que figuren registrados todos los años trabajados.
- Documentación de respaldo: ante falta de registros, adjuntar certificados de servicio, recibos de sueldo antiguos, comprobantes de obra social o Declaración Jurada, junto al Formulario 6.18 de solicitud.
- Turno presencial: solicitar una cita desde la página oficial y acudir a la oficina de ANSES asignada portando el DNI en original.
En pocas palabras
- ANSES definió: Los montos oficiales para jubilados y pensionados de octubre, con un aumento del 1,66% basado en el IPC.
- Refuerzo de $70.000: Se mantiene para jubilaciones mínimas, PUAM y PNC; se liquida proporcionalmente para haberes superiores.
- Trámite digital: Jubilados pueden iniciar o consultar su expediente a través de la plataforma Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI