Jubilación mínima de ANSES en octubre: cuánto se cobra en mano con el aumento y bono confirmado

Radiografía de cobro: montos actualizados para octubre de 2026

La readecuación modifica tanto los haberes iniciales como las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los haberes máximos del organismo previsional:

Jubilación mínima: $435.748,51 y $70.000: $505.748,51

$435.748,51 y $70.000: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,80 y $70.000: $418.598,80

$348.598,80 y $70.000: Pensiones No Contributivas (PNC Invalidez/Vejez): $305.023,95 y $70.000: $375.023,95

$305.023,95 y $70.000: Jubilación máxima: $2.932.174,86

Por qué los jubilados de la mínima cobran la totalidad del bono de $70.000

El refuerzo previsional de $70.000 se mantiene congelado en su valor nominal y se deposita directamente en la misma fecha y cuenta bancaria que el haber mensual. Su esquema de asignación opera bajo los siguientes parámetros: