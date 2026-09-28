Jubilaciones de ANSES en octubre: confirmaron el aumento por inflación y el bono con nuevo piso de cobro

Montos oficiales de octubre: así quedan los haberes con aumento y bono

Con la aplicación del porcentaje de movilidad y la integración del refuerzo económico, los importes a cobrar en mano durante el décimo mes del año quedan estructurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51 y $70.000: $505.748,51

$435.748,51 y $70.000: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,80 y $70.000: $418.598,80

$348.598,80 y $70.000: Pensiones No Contributivas (PNC Invalidez/Vejez): $305.023,95 y $70.000: $375.023,95

$305.023,95 y $70.000: Jubilación máxima: $2.932.174,86

La letra chica del Decreto 1108: a quiénes alcanza el bono de $70.000

El texto oficial confirmó la continuidad de la ayuda económica fija que se mantiene sin variaciones nominales desde marzo de 2024. El mecanismo de acreditación contempla tres situaciones para los beneficiarios: