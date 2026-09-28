La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema de cobros para octubre de 2026 incorporando un reajuste mensual del 1,66% en todas las prestaciones previsionales. La medida, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, se complementa con la ratificación del bono extraordinario de $70.000, fijando una nueva línea de contención económica para los sectores de menores ingresos, como es el de jubilados y pensionados.
Jubilaciones de ANSES en octubre: confirmaron el aumento por inflación y el bono con nuevo piso de cobro
El Gobierno oficializó la liquidación del refuerzo extraordinario para el décimo mes del año. Sumado a la actualización del 1,66% por movilidad previsional, ningún jubilado de la mínima percibirá menos de $505.748,51 de bolsillo
Montos oficiales de octubre: así quedan los haberes con aumento y bono
Con la aplicación del porcentaje de movilidad y la integración del refuerzo económico, los importes a cobrar en mano durante el décimo mes del año quedan estructurados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $435.748,51 y $70.000: $505.748,51
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,80 y $70.000: $418.598,80
- Pensiones No Contributivas (PNC Invalidez/Vejez): $305.023,95 y $70.000: $375.023,95
- Jubilación máxima: $2.932.174,86
La letra chica del Decreto 1108: a quiénes alcanza el bono de $70.000
El texto oficial confirmó la continuidad de la ayuda económica fija que se mantiene sin variaciones nominales desde marzo de 2024. El mecanismo de acreditación contempla tres situaciones para los beneficiarios:
- Cobro completo: asignado de forma automática a los titulares de la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
- Cobro proporcional: los jubilados que perciban un haber básico superior a $435.748,51 pero inferior a $505.748,51 recibirán un plus equivalente a la diferencia exacta para alcanzar ese tope.
- Exclusión del bono: quienes cuenten con haberes ajustados que superen la línea de los $505.748,51 de bolsillo y los titulares de la jubilación máxima ($2.932.174,86) no perciben este adicional.
Guía paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Para las personas que reúnan los requisitos de edad (60 años mujeres y 65 años hombres) junto a los 30 años de aportes registrados, el trámite de retiro puede iniciarse mediante los canales digitales:
- Acceso al sistema: ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Verificación de la historia laboral: dirigirse a la solapa Trabajo > Consultar Historia Laboral y controlar que figuren asentados todos los períodos trabajados.
- Documentación de respaldo: ante la falta de registros, reunir certificaciones de servicio, recibos de sueldo antiguos, carnet de obra social o Declaración Jurada, sumado al Formulario 6.18 (Solicitud de prestaciones previsionales).
- Solicitud de turno: gestionar una cita presencial en la oficina de ANSES más cercana a través del sitio web y presentarse el día asignado con el DNI en original.
En pocas palabras
- Haberes de octubre: Jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento por movilidad y un bono de $70.000, asegurando un piso de $505.748,51 para la mínima.
- Ajuste previsional: El 1,66% de aumento se basa en el último Índice de Precios al Consumidor y se suma al refuerzo económico.
- Trámite de jubilación: Se detalla cómo iniciar el proceso de retiro a través de la plataforma Mi ANSES y la documentación necesaria.