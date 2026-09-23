ANSES: oficializaron el aumento de jubilaciones, pensiones y AUH para octubre

La normativa fijó además las nuevas bases imponibles para los aportes de los trabajadores en actividad: la base mínima imponible asciende a $146.759,98, mientras que el techo sobre el cual se realizan los descuentos obligatorios se fijó en $4.769.631,49.

ANSES: escala de la AUH y asignaciones familiares

La ANSES también actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares para trabajadores registrados y monotributistas.

Con el nuevo cuadro, la AUH y la Asignación por Embarazo se situarán en $156.588 a nivel general, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanzará los $509.863. En las provincias del sur argentino los valores ascienden a $203.565 y $662.822, respectivamente.

Para trabajadores en relación de dependencia registrados, el cobro por hijo dependerá del ingreso del grupo familiar (IGF):

Primer tramo (hasta $1.212.301): $78.304.

(hasta $1.212.301): $78.304. Segundo tramo (de $1.212.301 a $1.777.957): $52.821.

(de $1.212.301 a $1.777.957): $52.821. Tercer tramo (de $1.777.957 a $2.052.708): $31.949.

(de $1.777.957 a $2.052.708): $31.949. Cuarto tramo (de $2.052.708 a $6.419.726): $16.487.

El límite máximo de ingresos familiares para acceder a las asignaciones es de $6.419.726. Si un integrante del hogar percibe más de $3.209.863, el grupo completo queda excluido.

Esquema para monotributistas y pagos únicos

En el Régimen Simplificado, el valor de la asignación por hijo y la prenatal será de $78.304 para la categoría A, de $52.821 para la B y de $16.487 para las escalas de la C a la G.

Las asignaciones de pago único por eventos extraordinarios quedan determinadas de la siguiente manera:

Nacimiento: $91.273.

$91.273. Adopción: $545.685.

$545.685. Matrimonio: $136.662.

$136.662. Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general).

La actualización de los índices responde al esquema de movilidad que toma el valor de la inflación mensual informado por el INDEC.