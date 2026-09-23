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ANSES: oficializaron el aumento de jubilaciones, pensiones y AUH para octubre

El gobierno nacional fijó un ajuste del 1,66% alineado con la inflación de agosto. El haber mínimo del sistema previsional subirá a $435.748 en octubre

Luciano Bertolotti
Por Luciano Bertolotti [email protected]
ANSES anunció la suba en las jubilaciones.

ANSES anunció la suba en las jubilaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una actualización general para las prestaciones sociales que regirá a partir de octubre y formalizó el ajuste en el esquema previsional en sintonía con el mecanismo de movilidad mensual. De este modo, la jubilación mínima alcanzará desde el mes próximo los $435.748,51, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.932.174,85.

La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 283/2026 y 284/2026, fija un incremento del 1,66% para las jubilaciones, pensiones no contributivas y asignaciones familiares, en base al índice de inflación de agosto.

En el mismo sentido, la ANSES detalló que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $348.598,81, monto que equivale al 80% del haber básico. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) quedó establecida en $199.335,05. Los importes no incluyen eventuales refuerzos económicos o bonos adicionales extraordinarios.

La normativa fijó además las nuevas bases imponibles para los aportes de los trabajadores en actividad: la base mínima imponible asciende a $146.759,98, mientras que el techo sobre el cual se realizan los descuentos obligatorios se fijó en $4.769.631,49.

ANSES: escala de la AUH y asignaciones familiares

La ANSES también actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares para trabajadores registrados y monotributistas.

Con el nuevo cuadro, la AUH y la Asignación por Embarazo se situarán en $156.588 a nivel general, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanzará los $509.863. En las provincias del sur argentino los valores ascienden a $203.565 y $662.822, respectivamente.

Para trabajadores en relación de dependencia registrados, el cobro por hijo dependerá del ingreso del grupo familiar (IGF):

  • Primer tramo (hasta $1.212.301): $78.304.
  • Segundo tramo (de $1.212.301 a $1.777.957): $52.821.
  • Tercer tramo (de $1.777.957 a $2.052.708): $31.949.
  • Cuarto tramo (de $2.052.708 a $6.419.726): $16.487.

El límite máximo de ingresos familiares para acceder a las asignaciones es de $6.419.726. Si un integrante del hogar percibe más de $3.209.863, el grupo completo queda excluido.

Esquema para monotributistas y pagos únicos

En el Régimen Simplificado, el valor de la asignación por hijo y la prenatal será de $78.304 para la categoría A, de $52.821 para la B y de $16.487 para las escalas de la C a la G.

Las asignaciones de pago único por eventos extraordinarios quedan determinadas de la siguiente manera:

  • Nacimiento: $91.273.
  • Adopción: $545.685.
  • Matrimonio: $136.662.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general).

La actualización de los índices responde al esquema de movilidad que toma el valor de la inflación mensual informado por el INDEC.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó suba: jubilaciones y AUH aumentan un 1,66% en octubre.
  • Nuevos montos: la jubilación mínima alcanzará los $435.748,51.
  • Actualización de asignaciones: se modificaron los valores de AUH, embarazo y familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI

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