ANSES: oficializaron el aumento de jubilaciones, pensiones y AUH para octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una actualización general para las prestaciones sociales que regirá a partir de octubre y formalizó el ajuste en el esquema previsional en sintonía con el mecanismo de movilidad mensual. De este modo, la jubilación mínima alcanzará desde el mes próximo los $435.748,51, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.932.174,85.
La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 283/2026 y 284/2026, fija un incremento del 1,66% para las jubilaciones, pensiones no contributivas y asignaciones familiares, en base al índice de inflación de agosto.
En el mismo sentido, la ANSES detalló que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $348.598,81, monto que equivale al 80% del haber básico. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) quedó establecida en $199.335,05. Los importes no incluyen eventuales refuerzos económicos o bonos adicionales extraordinarios.
La normativa fijó además las nuevas bases imponibles para los aportes de los trabajadores en actividad: la base mínima imponible asciende a $146.759,98, mientras que el techo sobre el cual se realizan los descuentos obligatorios se fijó en $4.769.631,49.
ANSES: escala de la AUH y asignaciones familiares
La ANSES también actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares para trabajadores registrados y monotributistas.
Con el nuevo cuadro, la AUH y la Asignación por Embarazo se situarán en $156.588 a nivel general, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanzará los $509.863. En las provincias del sur argentino los valores ascienden a $203.565 y $662.822, respectivamente.
Para trabajadores en relación de dependencia registrados, el cobro por hijo dependerá del ingreso del grupo familiar (IGF):
- Primer tramo (hasta $1.212.301): $78.304.
- Segundo tramo (de $1.212.301 a $1.777.957): $52.821.
- Tercer tramo (de $1.777.957 a $2.052.708): $31.949.
- Cuarto tramo (de $2.052.708 a $6.419.726): $16.487.
El límite máximo de ingresos familiares para acceder a las asignaciones es de $6.419.726. Si un integrante del hogar percibe más de $3.209.863, el grupo completo queda excluido.
Esquema para monotributistas y pagos únicos
En el Régimen Simplificado, el valor de la asignación por hijo y la prenatal será de $78.304 para la categoría A, de $52.821 para la B y de $16.487 para las escalas de la C a la G.
Las asignaciones de pago único por eventos extraordinarios quedan determinadas de la siguiente manera:
- Nacimiento: $91.273.
- Adopción: $545.685.
- Matrimonio: $136.662.
- Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general).
La actualización de los índices responde al esquema de movilidad que toma el valor de la inflación mensual informado por el INDEC.
En pocas palabras
- ANSES oficializó suba: jubilaciones y AUH aumentan un 1,66% en octubre.
- Nuevos montos: la jubilación mínima alcanzará los $435.748,51.
- Actualización de asignaciones: se modificaron los valores de AUH, embarazo y familiares.