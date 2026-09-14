Hallaron a una jubilada de 86 años muerta con una bolsa en la cabeza

La víctima, identificada como Clorinda Medina, fue hallada por su sobrina esta mañana en el domicilio de la calle Minetti al 5800, barrio Ludueña, según informó la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, quien mencionó que el hecho se trató de una "muerte violenta".

Tiene varios golpes, hay mucha cantidad de sangre", precisó la funcionaria en diálogo con la prensa, al tiempo que la anciana tenía una bolsa de consorcio en su cabeza y se cree que fue sofocada.

Además, el domicilio estaba revuelto, motivo por el que las autoridades judiciales sospechan de un crimen cometido en el contexto de un robo.

Los vecinos de la zona afirmaron que a Clorinda no la veían desde el miércoles o jueves de la semana pasada. La fiscal del caso ordenó la realización de una autopsia.

Una amiga de la damnificada sostuvo que intentó comunicarse con ella pero no obtuvo respuesta: "Vine tres días seguidos. Golpeaba la puerta; su perrito toreaba. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba y no me avisó".

Fuente: noticiasargentinas.com