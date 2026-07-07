Estaban perdidas: encontraron muerta a la jubilada de 79 y a su perrita en un zanjón

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron al sitio SMNoticias, que Victoria, de 79 años, y Luna, de 17, murieron ahogadas en un zanjón de la localidad de Florencio Varela, a unas 10 cuadras del último sitio donde las vieron pasar, que fue el cruce de Ruta 36 y la calle 29 A.

El hallazgo se produjo, cuando personal de la Dirección de Espacios Verdes del Municipio de Florencio Varela que había sido asignado para cortar el pasto y otras tareas de limpieza empezaron a trabajar en las zanjas de calle San José y Calchaquí (Ruta 2).

Los cuerpos de Victoria y Luna estaban en el zanjón, que tiene entre 8 y 10 metros de profundidad y está lleno de agua.

Familiares de la mujer explicaron que tenía problemas de memoria y se desorientaba, y que su perrita de 17 años estaba casi ciega y sorda por su avanzada edad.

Dina, sobrina de Victoria, había dicho que su tía "solamente hacía ese recorrido dos o tres veces por día", y que se movía "siempre acompañada, nunca sola".

"No era de salir, más que este recorrido", relató la mujer al pedir ayuda para localizar a su tía en Berazategui.

Pero posiblemente para ese momento Victoria Modesta Aguirre y su perrita ya estaban a varias cuadras de su hogar, en algún lugar de Florencio Varela.

El caso sigue en manos de la fiscal Gabriela Hebe Mateos, de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, quien ordenará la autopsia al cuerpo de Victoria para intentar determinar qué pasó.

Por de pronto se presume que la mujer y su mascota murieron ahogadas de manera accidental, porque aunque salieron de su casa a las 16 del jueves 19 de junio se les hizo de noche y no pudieron orientarse.

Fuente: minutouno.com