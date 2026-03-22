Un jubilado de 82 años salió a andar en bicicleta y lo encontraron muerto un mes después.

Crimen jubilado muerte

Luego de efectuada la denuncia por parte de sus familiares, se desplegó un intenso operativo de búsqueda y en un primer momento se pidió colaboración a la comunidad a partir de la difusión de fotos, datos y características del jubilado desaparecido en la vía pública.

El operativo de búsqueda se concentró en la ciudad y se extendió luego a zonas rurales cercanas, con la intervención de más de 200 efectivos policiales, bomberos y voluntarios con el apoyo del equipo de perros rastreadores y la utilización de drones de visión térmica.

Mientras se profundizaba la búsqueda del jubilado, más allá de que había desaparecido hacía más de un mes, se dio con una primera pista que permitió orientar la búsqueda hacia otro sector. Un medio local informó que una familia residente en la localidad de Villa Ángela, encontró cerca de su casa una bicicleta y una billetera, además de un peine y un pañuelo de tela.

Los policías afectados al operativo se trasladaron hasta ese lugar y tras revisar la billetera, confirmaron que el documento pertenecía a Navarro, lo que obligó a intensificar los rastrillajes. Horas más tarde, el cuerpo del hombre de 82 años fue localizado a 12 kilómetros de Villa Ángela, cerca de la colonia San Antonio, en una zona de pastizales y malezas.

Crimen jubilado búsqueda

Los familiares quieren saber quién cobró la jubilación en febrero, ya que figura como retirada de su cuenta, por lo que presumen que el jubilado permaneció secuestrado algunos días hasta que le provocaron la muerte.

"Si fue él quien la cobró, ¿por qué los investigadores no siguieron esa línea para dar con su paradero? Quizás en ese momento, tras la denuncia de desaparición desde su domicilio en el barrio San Martín, se podría haber dado con él", señalaron en declaraciones al diarionorte.com.

"Queremos que la autoridad judicial que lleva adelante la investigación pueda resolver qué le hicieron a nuestro familiar, que estaba desaparecido y fue hallado muerto, muy posiblemente asesinado", afirmó un familiar del jubilado.

Crimen jubilado detenidos

Luego del hallazgo del cuerpo del jubilado, la fiscal a cargo de la investigación, Gisela Oñuk, confirmó que hay dos hombres detenidos, de 21 y 35 años, en una causa que fue caratulada como “supuesto homicidio”, mientras se espera el informe de la autopsia que se realizaba en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif)

Según informó la funcionaria a Diario Chaco, se trataría de las personas que entregaron las pertenencias de Navarro a la policía. Además, se secuestraron varios teléfonos celulares, armas de fuego de distintos calibres, un revólver calibre 38 y otro calibre 22,, municiones y un arma blanca.