Brutal: una jubilada de 70 años fue asesinada a golpes y el autor del crimen sería su nieto de 17 años
Una profunda conmoción provocó la muerte de una jubilada de 70 años asesinada a golpes en su casa y el autor del crimen sería su propio nieto quien tendría problemas de consumo
El brutal asesinato ocurrió el jueves pasado en la localidad de Capilla del Señor, en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, pero se conoció en las últimas horas debido al hermetismo que rodeó el caso, ya que el sospechoso, además de ser nieto de la jubilada asesinada es sobrino de un funcionario de la Municipalidad local.
La causa se originó el jueves 12 de marzo pasado, luego de las autoridades policiales fueron alertadas a través del teléfono de emergencias indicando que una mujer mayor fue encontrada sin vida en su casa situada sobre la calle Alem al 400, a solo 100 metros de la comisaría y justo frente a la Ayudantía Fiscal.
Además, según fuentes de la investigación presentaba golpes, tenía las dos muñecas quebradas y hasta presentaba signos de haber sufrido abusos.
Después de casi una semana de ocurrido el crimen, los vecinos se vieron sorprendidos por un allanamiento de urgencia en el domicilio donde vive el nieto de la jubilada, quien de acuerdo a las sospechas sería el autor del homicidio.
Vecinos y allegados al adolescente, comentaron que tiene 17 años que vive con sus padres, sufre problemas de consumo, es conocido en la zona y acumula varias denuncias, mientras que un dato aportado por un vecino indicaba que el menor es sobrino del actual secretario de prensa de Capilla del Señor, y por ello el caso se mantuvo en situación de hermetismo.
La falta de información oficial respecto del crimen amplificó el impacto entre los vecinos y disparó distintas versiones en el barrio, generando dolor y conmoción por lo ocurrido.
Durante el allanamiento realizado en las ultimas horas por personal de personal de la DDI de Campana, se secuestraron prendas de vestir pertenencientes al joven y calzado deportivo que serán sometidos a análisis genéticos para establecer alguna relación con la víctima.
Además, peritos especialiszados le hicieron una extracción de sangre al nieto de la jubilada asesinada para cotejarla con los elementos encontrados en la propia casa de su abuela, donde fue encontrada sin vida en una de las habitaciones de la casa.
El caso está a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, quien ordenó medidas tendientes a esclarecer el crimen y espera el informe final de la autopsia para determinar las causas de muerte de la jubilada.