Brutal: una jubilada de 70 años fue asesinada a golpes y el autor del crimen sería su nieto de 17 años.

Crimen capilla jubilada El asesinato a golpes de la jubilada de 70 años provocó una profunda conmoción entre los vecinos. Foto gentileza tn.com.ar

Además, según fuentes de la investigación presentaba golpes, tenía las dos muñecas quebradas y hasta presentaba signos de haber sufrido abusos.

Después de casi una semana de ocurrido el crimen, los vecinos se vieron sorprendidos por un allanamiento de urgencia en el domicilio donde vive el nieto de la jubilada, quien de acuerdo a las sospechas sería el autor del homicidio.

Vecinos y allegados al adolescente, comentaron que tiene 17 años que vive con sus padres, sufre problemas de consumo, es conocido en la zona y acumula varias denuncias, mientras que un dato aportado por un vecino indicaba que el menor es sobrino del actual secretario de prensa de Capilla del Señor, y por ello el caso se mantuvo en situación de hermetismo.

La falta de información oficial respecto del crimen amplificó el impacto entre los vecinos y disparó distintas versiones en el barrio, generando dolor y conmoción por lo ocurrido.

Crimen capilla casa La casa de la jubilada asesinada por su nieto de 17 años queda a 100 de una comisaría y frente a la Ayudantía Fiscal.

Durante el allanamiento realizado en las ultimas horas por personal de personal de la DDI de Campana, se secuestraron prendas de vestir pertenencientes al joven y calzado deportivo que serán sometidos a análisis genéticos para establecer alguna relación con la víctima.

Además, peritos especialiszados le hicieron una extracción de sangre al nieto de la jubilada asesinada para cotejarla con los elementos encontrados en la propia casa de su abuela, donde fue encontrada sin vida en una de las habitaciones de la casa.

El caso está a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, quien ordenó medidas tendientes a esclarecer el crimen y espera el informe final de la autopsia para determinar las causas de muerte de la jubilada.