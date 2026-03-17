Ajuste de cuentas: una mujer fue asesinada a balazos en su casa y hay un hombre detenido.

Ajuste ataque mujer

En tanto, hay otro prófugo, identificado como Pablo Guillermo Ragni, de 53 años, propietario de la moto utilizada para concretar el homicidio, quien logró escapar por el patio de su casa al momento de que efectivos policiales allanaron su vivienda.

Arroyo, quien fue detenido en un allanamiento realizado por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en su casa en el barrio Loma Verde de Escobar, le reclamaba al hijo de la víctima, de nombre Matías, la devolución de 10.000 dólares por la compra de un auto BMW que presentaba problemas mecánicos.

Durante el operativo en el que Arroyo fue detenido, la Policía logró secuestrar varios teléfonos celulares y demás elementos de interés en la causa. Además, se comprobó que el detenido se cortó la tobillera electrónica que tenía colocada al ingresar a su casa.

En la casa de la víctima encontraron cuatro impactos en la puerta de ingreso y otros tres en una ventana. Con la ayuda de un vecino, los efectivos policiales ingresaron a la casa donde encontraron a la mujer asesinada, quien se dedicaba a la venta de joyas y relojes de alta gama, recostada en el comedor con un disparo en el vientre, sin signos vitales, según constató la médica de una ambulancia del SAME que fue convocada tras el llamado al teléfono de emergencias.

Ajuste ataque detenido

De acuerdo al análisis de las cámaras de seguridad ubicadas cerca de la casa de la mujer, se observó el paso de una moto cerca de las 18 con un hombre que disparó varias veces contra la vivienda.

Según lo informado por los propios investigadores, el joven de 27 años, hijo de la víctima y vendedor del auto, viajó en los últimos días a Costa Rica, donde se encuentra actualmente. En ese sentido, no se descarta que el ataque haya estado dirigido a él a modo de ajuste de cuentas.

La causa fue caratulada como “homicidio” y está a cargo de la fiscal Carolina Asprella de la UFI de San Isidro, quien ordenó que se continue la investigación para tratar de localizar al hombre fugado y determinar las causas que derivaron en el homicidio.