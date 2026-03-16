Un docente fue asesinado mientras trabajaba como chofer de una aplicación: un policía detenido.

Crimen docente víctima Por la muerte de un docente que fue asesinado a balazos mientras trabajaba como chofer de una aplicación, un policía está detenido.

Al momento en que llegaron los efectivos policiales, el docente se encontraba consciente, y en su relato indicó que minutos antes manejaba su auto Chevrolet Corsa cuando fue interceptado por varios delincuentes que iban a pie, que le robaron el auto y realizaron varios disparos de arma de fuego.

Minutos después, se hizo presente una ambulancia del SAME y su médico constató la muerte de Pereyra, por lo que el fiscal de turno ordenó preservar el lugar y comenzara el trabajo de Policía Científica. Durante las primeras pericias al cuerpo, se informó que la víctima presentaba una “herida de bala en el tronco posterior a la altura de la escápula: dos orificios sobre el lado derecho posterior, mitad de la espalda; un orificio en pectoral derecho; uno en codo izquierdo y en brazo derecho”.

A su vez, se logró secuestrar en el lugar donde ocurrió el homicidio cinco vainas calibre 9mm y un encamisado. Durante la investigación, se logró determinar que el último traslado fue solicitado por el usuario Matías Vizgarra, y con el análisis de la información se determinó que se trataba de un policía que estaba de civil.

Con la información en su poder, el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, ordenó que el policía fuera detenido, lo que fue avalado por el juez interviniente. Además, cuando fue consultado sobre sus últimos movimientos, el policía mostró contradicciones en su relato, sumado a que se constató que a su arma reglamentaria Bersa TPR9 le faltaba una bala.

Frente a esta situación, la Auditoria General De Asuntos Internos dispuso su inmediata desafectación de la fuerza de seguridad.

Durante un breve contacto con la prensa, las hermanas del docente, Brenda y Victoria, indicaron que “el comisario nos dijo que el policía que lo mató se fue a trabajar con el auto de mi hermano y lo descartó en Ciudad Evita, a 10 cuadras de Puente 12″, explicaron, quienes además destacaron que "trabajaba como chofer para poder pagar el alquiler y darle lo mejor a su familia".

Crimen docente hermanas Las hermanas del docente asesinado aseguraron que él trabajaba para poder pagar el alquiler y darle lo mejor a su familia.

Ambas mujeres resaltaron que la base donde se desempeña el policía que asesinó a su hermano es la misma donde se realizó la autopsia de Pereyra. “Él estaba trabajando ahí cuando le hicieron la autopsia a mi hermano”, relataron, y después lo detuvieron.

Se espera que en las próximas horas, el policía detenido pueda ofrecer precisiones ante la Fiscalía de San Justo sobre su participación en el caso y aportar si hay más personas involucradas en el asesinato.

“La EEST N.° 8 ‘Jorge Newbery’ lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución”, escribió la escuela donde trabajaba el docente para despedirlo a través de una historia de Instagram. También informaron que dispusieron un día de duelo para este lunes.

docente duelo

Además, la Unión Docentes Argentinos de La Matanza también expresó su pesar por la muerte del docente a través de las redes sociales: “Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y demás seres queridos de nuestro compañero quien perdiera la vida en un hecho de inseguridad”, comentaron.

“Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más energético repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores”, resaltaron en el posteo.