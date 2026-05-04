El próximo jueves, Elbio Bruschi (51) sabrá si es culpable o inocente de haber cometido actos de grooming contra una menor de 17 años. El docente, reconocido en San Rafael porque fue declarado "maestro ilustre" hace unos años, testimonió en el juicio que está a punto de finalizar y negó que los mensajes que le envió a su alumna tuvieron una connotación sexual.
Declaró el "docente ilustre" de San Rafael juzgado por grooming: "Se malinterpretó el mensaje"
Esta semana finalizará el juicio contra el maestro acusado de cometer actos de grooming contra una alumna de 17 años
La alumna de 17 años declaró en la causa que cuando le realizó una consulta académica en forma presencial, el docente de materias tecnológicas le dijo: "No te puedo dejar de mirar a la boca" y "no me puedo concentrar, tengo unas ganas de meterte la lengua y de que te llegue hasta la garganta...". Por otro lado, en la causa se encontró un mensaje de WhatsApp donde manifestaba: "Vos me parece que vas a tener que entregar tu cuerpo. Yo me imagino cada cosa jajaja".
Este lunes, Elbio Bruschi declaró en el juicio en su contra. Negó que las conversaciones que intercambiaba con su alumna tuvieran fines sexuales: "Yo les hago arengas a los alumnos que van a rendir y uso el vocabulario que ellos utilizan. Los mensajes siempre fueron apuntados a aprobar la materia. Nunca hubo un pedido de otro tema ni algo que tenga que ver con grooming. De hecho doy una materia donde se enseña específicamente los delitos informáticos".
"No hay ninguna intención sexual porque tengo muchísima responsabilidad con todo. Sería pegarme un tiro en un pie. La arenga era en lenguaje soez si se quiere, pero no apuntado a lo sexual. Se malinterpretó porque no era la idea hacerle daño de ningún tipo", concluyó en su defensa el docente.
El juicio continuará este martes con la etapa de alegatos, donde el fiscal Javier Giaroli solicitará una determinada cantidad de años de prisión por el delito de grooming y su defensa seguramente insistirá en que sea absuelto. Luego, la sentencia se dictará el próximo jueves.
El perfil del docente juzgado de grooming
Elbio Bruschi es uno de los docentes más conocidos del Sur provincial. Especializado en tecnología, brindaba clases en la escuela Jorge De la Reta, un colegio secundario ubicado en San Rafael. En el marco de sus labores, a mediados de 2019 fue citado por el Senado Nacional para ser reconocido como "maestro ilustre", una distinción que se otorga una vez al año a un profesor de cada provincia. Lógicamente, también fue merituado por el Concejo Deliberante de su San Rafael natal. Sin embargo, desde 2023 quedó envuelto en una investigación por grooming que ahora será ventilada en un juicio oral y público.
La acusación del fiscal de San Rafael Javier Giaroli sostiene que entre abril y noviembre de 2023, en el marco de las clases que Elbio Bruschi brindaba sobre "Sistemas Digitales y Redes", el docente fue consultado por una de sus alumnas de 17 años sobre distintos temas académicos. La adolescente declaró en cámara Gesell que durante esas interacciones el docente se sobrepasó diciendo cosas como "no te puedo dejar de mirar a la boca" y "no me puedo concentrar, tengo unas ganas de meterte la lengua y de que te llegue hasta la garganta...".
La menor de edad a su vez intercambiaba mensajes por WhatsApp con el hombre. En el expediente por grooming se recopilaron más de un centenar en los cuales había sólo connotación de consulta académica. Excepto en unos que envió el docente el 4 de noviembre de 2023 donde le dijo: "Vos me parece que vas a tener que entregar tu cuerpo. Yo me imagino cada cosa jajaja".