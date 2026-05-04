Declaró el "docente ilustre" de San Rafael juzgado por grooming: "Se malinterpretó el mensaje"

elbio bruschi grooming El docente que negó haber cometido los hechos de grooming.

"No hay ninguna intención sexual porque tengo muchísima responsabilidad con todo. Sería pegarme un tiro en un pie. La arenga era en lenguaje soez si se quiere, pero no apuntado a lo sexual. Se malinterpretó porque no era la idea hacerle daño de ningún tipo", concluyó en su defensa el docente.

El juicio continuará este martes con la etapa de alegatos, donde el fiscal Javier Giaroli solicitará una determinada cantidad de años de prisión por el delito de grooming y su defensa seguramente insistirá en que sea absuelto. Luego, la sentencia se dictará el próximo jueves.

El perfil del docente juzgado de grooming

Elbio Bruschi es uno de los docentes más conocidos del Sur provincial. Especializado en tecnología, brindaba clases en la escuela Jorge De la Reta, un colegio secundario ubicado en San Rafael. En el marco de sus labores, a mediados de 2019 fue citado por el Senado Nacional para ser reconocido como "maestro ilustre", una distinción que se otorga una vez al año a un profesor de cada provincia. Lógicamente, también fue merituado por el Concejo Deliberante de su San Rafael natal. Sin embargo, desde 2023 quedó envuelto en una investigación por grooming que ahora será ventilada en un juicio oral y público.

Tribunales de San Rafael.jpg El juicio por grooming finalizará esta semana en los Tribunales de San Rafael.

La acusación del fiscal de San Rafael Javier Giaroli sostiene que entre abril y noviembre de 2023, en el marco de las clases que Elbio Bruschi brindaba sobre "Sistemas Digitales y Redes", el docente fue consultado por una de sus alumnas de 17 años sobre distintos temas académicos. La adolescente declaró en cámara Gesell que durante esas interacciones el docente se sobrepasó diciendo cosas como "no te puedo dejar de mirar a la boca" y "no me puedo concentrar, tengo unas ganas de meterte la lengua y de que te llegue hasta la garganta...".

La menor de edad a su vez intercambiaba mensajes por WhatsApp con el hombre. En el expediente por grooming se recopilaron más de un centenar en los cuales había sólo connotación de consulta académica. Excepto en unos que envió el docente el 4 de noviembre de 2023 donde le dijo: "Vos me parece que vas a tener que entregar tu cuerpo. Yo me imagino cada cosa jajaja".