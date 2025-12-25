Elbio Bruschi (51) es uno de los docentes más conocidos del Sur provincial. No sólamente porque hace unos años fue distinguido por el Congreso Nacional como "maestro ilustre", sino también porque ahora será juzgado sospechado de haber cometido grooming contra una alumna de 17 años.
De "maestro ilustre" a acosador: un docente va a juicio sospechado de grooming
El acusado de grooming le envió mensajes de WhatsApp a una alumna de 17 años donde le dijo "vos me parece que vas a tener que entregar tu cuerpo"
El docente especializado en tecnología brindaba clases en la escuela Jorge De la Reta, un colegio secundario ubicado en San Rafael. En el marco de sus labores, a mediados de 2019 fue citado por el Senado Nacional para ser reconocido como "maestro ilustre", una distinción que se otorga una vez al año a un profesor de cada provincia.
Lógicamente, también fue merituado por el Concejo Deliberante de su San Rafael natal. Sin embargo, desde 2023 quedó envuelto en una investigación por grooming que ahora será ventilada en un juicio oral y público.
El docente acusado de grooming
La acusación del fiscal de San Rafael Javier Giaroli sostiene que entre abril y noviembre de 2023, en el marco de las clases que Elbio Bruschi brindaba sobre "Sistemas Digitales y Redes", el docente fue consultado por una de sus alumnas de 17 años sobre distintos temas académicos.
La adolescente declaró en cámara Gesell que durante esas interacciones el docente se sobrepasó diciendo cosas como "no te puedo dejar de mirar a la boca" y "no me puedo concentrar, tengo unas ganas de meterte la lengua y que te llegue hasta la garganta".
La menor de edad a su vez intercambiaba mensajes por WhatsApp con el hombre. En el expediente se recopilaron más de un centenar en los cuales había sólo connotación de consulta académica. Excepto en unos que envió el docente el 4 de noviembre de 2023 donde le dijo "vos me parece que vas a tener que entregar tu cuerpo. Yo me imagino cada cosa jajaja".
El docente declaró en la causa de grooming, aseguró que eran mensajes en tono de broma y que no tuvo la intención de menoscabar la integridad sexual de la menor de edad. En ese sentido, sus abogados pidieron el sobreseimiento argumentando que tras ese diálogo luego continuó hablando con normalidad varios días más con la alumna.
Sin embargo, el fiscal insitió con la elevación a juicio del expediente argumentando que la presunta víctima sostuvo las interacciones porque necesitaba aprobar la materia. Una vez que lo hizo, radicó la denuncia junto con su madre.
La jueza María Laura Vera rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la elevación a juicio del expediente de grooming. Ahora, el hombre arriesga una pena de 6 meses a 4 años de cárcel.