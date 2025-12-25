De "maestro ilustre" a acosador: un docente va a juicio sospechado de grooming

elbio bruschi grooming 2 El docente que ahora está acusado de grooming.

El docente acusado de grooming

La acusación del fiscal de San Rafael Javier Giaroli sostiene que entre abril y noviembre de 2023, en el marco de las clases que Elbio Bruschi brindaba sobre "Sistemas Digitales y Redes", el docente fue consultado por una de sus alumnas de 17 años sobre distintos temas académicos.

La adolescente declaró en cámara Gesell que durante esas interacciones el docente se sobrepasó diciendo cosas como "no te puedo dejar de mirar a la boca" y "no me puedo concentrar, tengo unas ganas de meterte la lengua y que te llegue hasta la garganta".

La menor de edad a su vez intercambiaba mensajes por WhatsApp con el hombre. En el expediente se recopilaron más de un centenar en los cuales había sólo connotación de consulta académica. Excepto en unos que envió el docente el 4 de noviembre de 2023 donde le dijo "vos me parece que vas a tener que entregar tu cuerpo. Yo me imagino cada cosa jajaja".

Fiscal Javier Giaroli El fiscal Javier Giaroli investiga el caso de grooming.

El docente declaró en la causa de grooming, aseguró que eran mensajes en tono de broma y que no tuvo la intención de menoscabar la integridad sexual de la menor de edad. En ese sentido, sus abogados pidieron el sobreseimiento argumentando que tras ese diálogo luego continuó hablando con normalidad varios días más con la alumna.

Sin embargo, el fiscal insitió con la elevación a juicio del expediente argumentando que la presunta víctima sostuvo las interacciones porque necesitaba aprobar la materia. Una vez que lo hizo, radicó la denuncia junto con su madre.

La jueza María Laura Vera rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la elevación a juicio del expediente de grooming. Ahora, el hombre arriesga una pena de 6 meses a 4 años de cárcel.