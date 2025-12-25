En las primeras horas de la Navidad, la tragedia enlutó a San Rafael. Dos personas murieron en un accidente vial ocurrido en la localidad de Real del Padre.
Tragedia
Dos muertos tras un violento accidente vial en la mañana de Navidad
Las víctimas fatales protagonizaron el accidente cuando iban en un auto que perdió el dominio sobre una ruta
Según la información del Ministerio de Seguridad, las víctimas eran dos hombres -hasta el momento no identificados- que cerca de las 8 circulaban en un auto Peugeot 408 por ruta provincial 171, en San Rafael.
Cuando estaban a 150 metros del cruce con calle Los Brasileros, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la banquina oeste.
Producto del accidente, el habitáculo del vehículo quedó destrozado y sus ocupantes perdieron la vida en el acto.