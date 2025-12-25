Cómo eliminar los hormigueros del jardín en menos de un minuto: truco casero efectivo

Es una opción sin químicos que no daña el suelo ni las mascotas si se aplica con cuidado, aunque debes utilizar una cantidad de entre 7 u 11 litros para obtener la efectividad deseada.

En el caso de no lograrlo en una aplicación, lo cierto es que deberás hacer este truco casero varias veces. Esto se da porque algunas colonias de hormigas son profundas y pueden sobrevivir.

Agua hirviendo (3).jpg El agua hirviendo puede ayudarte a terminar con este problema en tu jardín.

Para una eliminación más completa, se puede combinar con detergente para que el agua penetre mejor y se arrastre más fácilmente por los túneles, como sugieren algunos usuarios que han terminado definitivamente con este problema en su jardín. ¿Estás listo para intentarlo?

Paso a paso: cómo usar agua hirviendo para eliminar hormigueros del jardín