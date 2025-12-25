Inicio Sociedad Limpiar
Cómo limpiar las pequeñas manchas de óxido que dejan los remaches de los jeans

El óxido puede manchas y arruinar la ropa permanentemente. Con un par de ingredientes y un truco puedes limpiar las marcas naranjas en los jeans

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Para limpiar las manchas de la ropa y particularmente las manchas de los jeans, existen algunos procedimientos caseros. El óxido que se produce en los jeans muchas veces es producto de los remaches metálicos que tienen en los bolsillos.

El óxido es una sustancia o compuesto químico que se forma cuando un elemento metálico entra en contacto con oxígeno y agua. La humedad del ambiente y el agua facilitan esta reacción, dando como resultado unas manchas naranjas rojizas.

óxido
Limpiar el óxido es muy importante para evitar que las superficies se corroan por completo.

El óxido aparece en los jeans y la ropa en general cuando los tejidos mojados entran en contacto con el acero oxidado de las prendas. Los jeans tienen remaches pequeños que se suelen oxidar con facilidad.

El óxido genera manchas persistentes y difíciles de limpiar, lo mejor es usar ingredientes ácidos y naturales que no dañen la tela de los jeans ni generen nuevas manchas. A continuación te explico cómo puedes hacerlo.

Paso a paso: cómo limpiar las manchas de óxido de los jeans

Los remaches de los jeans suelen estar en los bolsillos delanteros y traseros. Para limpiar y remover el óxido de la tela, se requiere de un ácido como el jugo de limón o el vinagre.

Los ácidos disuelven y transforman al óxido en otra sustancia. Atacan la estructura del óxido, la rompen y permiten que se desprenda del metal base, lo cual facilita la limpieza.

Para realizar este truco y limpiar el óxido de los jeans, vas a necesitar jugo de limón y sal. A continuación te dejo el paso a paso y un video para que puedas seguir mejor este procedimiento de limpieza.

Embed - Como Sacar Manchas de Oxido de la Ropa
  1. Cubre la mancha de óxido con una capa de sal fina y refriega un poco con los dedos.
  2. Moja la mancha con bastante jugo de limón, refriega y deja que actúe por unos minutos.
  3. Cola sal nuevamente, vuelve a refregar y vuelve a colocar limón.
  4. Deja que los ingredientes reposen sobre la mancha de óxido al sol durante dos horas. Enjuaga la prenda de ropa o los jeans y listo.

¿Para qué sirven los remaches de los jeans?

Hoy los remaches de los jean, además de funcionales, son un objeto decorativo.

Los pequeños remaches metálicos de los jeans se utilizan como objeto decorativo y refuerzo. Originalmente, el remache de los jeans se creó como un accesorio para reforzar los primeros jeans de la historia, que eran para trabajar.

Los remaches de los jeans refuerzan las costuras de mayor tensión, como las esquinas de los bolsillos. Esta innovación creada en 1873 tenía como objetivo hacer de los jeans una prenda duradera y firme.

