El piso de mi casa vive lleno de tierra aunque lo limpie: cómo solucionarlo con un truco casero

polvo en el piso Se puede eliminar el polvo de los pisos de la casa teniendo en cuenta algunas cuestiones.

Este ruido indica que la casa está llena de tierra, aunque la limpies, aunque no hayas salido de ella y aunque inventes algunos procedimientos para mantenerla impecable.

Hoy te voy a explicar por qué la casa y sus pisos se llenan de tierra aunque limpies con frecuencia. Además, te voy a dejar un truco casero para evitar este problema y un consejo extra para mantener la casa libre de polvo.

¿Por qué el piso de la casa está lleno de tierra aunque lo limpio seguido?

Cuando el piso de la casa parece sucio constantemente, aunque lo limpiemos y desinfectemos semanalmente, lo más probable es que algún producto que usamos para limpiar genere una especie de efecto imán.

Normalmente, cuando limpiamos el piso de la casa con jabones pegajosos que dejan residuos o con productos aceitosos, lo que puede ocurrir es que estas sustancias formen una capa fina en el suelo que atrapa polvo, tierra y pelusas.

pelusa en el piso Los productos pegajosos o aceitosos retienen la tierra.

Otra causa muy común de mugre en los pisos es el mal uso de los trapos y mopas. Si pasamos el lampazo con la misma tierra una y otra vez por la casa sin sacudirlo ni limpiarlo, estamos revolviendo la mugre.

Los pisos con textura también son más propensos a mantener el polvo más allá de la limpieza. Lo mismo pasa con la suciedad que traemos del exterior en el calzado; se va quedando en el piso de la casa.

Truco casero: cómo evitar la tierra en los pisos de la casa

Lo primero y principal para realizar este truco casero es comenzar por una buena limpieza de escoba. Si sacamos la tierra superficial primero, luego no la regamos por los pisos.

En lugar de usar jabones pegajosos, utiliza una mezcla de vinagre, agua y limpiador de pisos para limpiar. De ser necesario, puedes pasar la aspiradora por los pisos de la casa o barrer nuevamente.

pantuflas Dejar el calzado de la calle en la entrada de la casa y ponerte unas pantuflas, aunque no lo creas, marca la diferencia.

Un tip extra más allá de este truco casero: puedes implementar un sistema de pantuflas sencillas para que tus invitados y los habitantes de la casa se saquen el calzado antes de entrar.