Cómo preparar un perfume casero en 5 minutos con ingredientes que ya tienes en casa

perfume para ropa Puedes hacer perfumes para la ropa, o incluso para el ambiente del hogar. Imagen: Freepik.

Ingredientes

250 de agua destilada.

2 cucharadas de alcohol etílico.

Un sobre de té negro.

Granos de pimienta rosa.

8 gotas de aceite esencial de cardamomo.

8 gotas de aceite esencial de romero.

8 gotas de aceite esencial de cedro.

Cáscara de media naranja.

Una rama de canela.

Cómo preparar un aromatizador o perfume

Lo primero que tienes que hacer es colocar el agua destilada en una olla pequeña y añadir el té negro, pimienta rosa las cáscaras de naranja (o el cítrico que más te guste) y la ramita de canela. Lleva la mezcla a fuego bajo durante 10 minutos, sin dejar que hierva demasiado, para que los ingredientes liberen un aroma cálido. Deja reposar hasta que enfríe y cuela el líquido.

Una vez que la mezcla enfríe, agrega el alcohol y los aceites esenciales de cedro, cardamomo, y romero. Mezcla suavemente y vierte todo en un frasco con atomizador. Antes de usarlo, deja reposar la preparación entre 12 y 24 horas para que el perfume gane profundidad.

aromatizador Sigue los pasos si quieres preparar un aromatizador único.

Para que el aroma se sienta más tiempo en el hogar, puedes rociar sobre textiles, cortinas, almohadones o mantas, siempre a una distancia prudente. También, puedes aplicar unas pulverizaciones en rincones cálidos de la casa, cerca de lámparas o entradas de aire, ya que el calor ayuda a expandir la fragancia de manera más intensa y envolvente.