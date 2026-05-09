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Cómo preparar un perfume casero en 5 minutos con ingredientes que ya tienes en casa

¿Quieres que tus invitados queden encantados cuando visiten tu hogar? Compartimos una fórmula sencilla para crear un perfume especiado y herbal

Paula García
Por Paula García [email protected]
Con pocos ingredientes puedes preparar una bruma perfumada.

Con pocos ingredientes puedes preparar una bruma perfumada.

Cuando alguien entra en un espacio y se sumerge en una nube de aroma agradable, siente una sensación de bienestar, como si todo estuviera en armonía. Por esta razón, el perfume del hogar se ha convertido en parte esencial de la experiencia diaria.

Los perfumes y ambientadores dicen mucho sobre la personalidad de una casa. Tener espacios aromatizados no solo genera una sensación de limpieza, sino que también influye en el estado de ánimo y crea un ambiente acogedor para quienes viven allí o incluso para las visitas.

En esta ocasión, compartimos una guía para hacer un aromatizador casero para el hogar, ya sea el living o la habitación, ya que no hay nada mejor que descansar con buen aroma en el ambiente. Así, dejarás de comprar perfumes del mercado que están cargados de químicos.

perfume para ropa
Puedes hacer perfumes para la ropa, o incluso para el ambiente del hogar. Imagen: Freepik.

Puedes hacer perfumes para la ropa, o incluso para el ambiente del hogar. Imagen: Freepik.

Ingredientes

  • 250 de agua destilada.
  • 2 cucharadas de alcohol etílico.
  • Un sobre de té negro.
  • Granos de pimienta rosa.
  • 8 gotas de aceite esencial de cardamomo.
  • 8 gotas de aceite esencial de romero.
  • 8 gotas de aceite esencial de cedro.
  • Cáscara de media naranja.
  • Una rama de canela.

Cómo preparar un aromatizador o perfume

Lo primero que tienes que hacer es colocar el agua destilada en una olla pequeña y añadir el té negro, pimienta rosa las cáscaras de naranja (o el cítrico que más te guste) y la ramita de canela. Lleva la mezcla a fuego bajo durante 10 minutos, sin dejar que hierva demasiado, para que los ingredientes liberen un aroma cálido. Deja reposar hasta que enfríe y cuela el líquido.

Una vez que la mezcla enfríe, agrega el alcohol y los aceites esenciales de cedro, cardamomo, y romero. Mezcla suavemente y vierte todo en un frasco con atomizador. Antes de usarlo, deja reposar la preparación entre 12 y 24 horas para que el perfume gane profundidad.

aromatizador
Sigue los pasos si quieres preparar un aromatizador &uacute;nico.

Sigue los pasos si quieres preparar un aromatizador único.

Para que el aroma se sienta más tiempo en el hogar, puedes rociar sobre textiles, cortinas, almohadones o mantas, siempre a una distancia prudente. También, puedes aplicar unas pulverizaciones en rincones cálidos de la casa, cerca de lámparas o entradas de aire, ya que el calor ayuda a expandir la fragancia de manera más intensa y envolvente.

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