Cómo preparar un perfume casero en 5 minutos con ingredientes que ya tienes en casa

Los perfumes y ambientadores dicen mucho sobre la personalidad de una casa. Tener espacios aromatizados no solo genera una sensación de limpieza, sino que también influye en el estado de ánimo y crea un ambiente acogedor para quienes viven allí o incluso para las visitas.
En esta ocasión, compartimos una guía para hacer un aromatizador casero para el hogar, ya sea el living o la habitación, ya que no hay nada mejor que descansar con buen aroma en el ambiente. Así, dejarás de comprar perfumes del mercado que están cargados de químicos.
Ingredientes
- 250 de agua destilada.
- 2 cucharadas de alcohol etílico.
- Un sobre de té negro.
- Granos de pimienta rosa.
- 8 gotas de aceite esencial de cardamomo.
- 8 gotas de aceite esencial de romero.
- 8 gotas de aceite esencial de cedro.
- Cáscara de media naranja.
- Una rama de canela.
Cómo preparar un aromatizador o perfume
Lo primero que tienes que hacer es colocar el agua destilada en una olla pequeña y añadir el té negro, pimienta rosa las cáscaras de naranja (o el cítrico que más te guste) y la ramita de canela. Lleva la mezcla a fuego bajo durante 10 minutos, sin dejar que hierva demasiado, para que los ingredientes liberen un aroma cálido. Deja reposar hasta que enfríe y cuela el líquido.
Una vez que la mezcla enfríe, agrega el alcohol y los aceites esenciales de cedro, cardamomo, y romero. Mezcla suavemente y vierte todo en un frasco con atomizador. Antes de usarlo, deja reposar la preparación entre 12 y 24 horas para que el perfume gane profundidad.
Para que el aroma se sienta más tiempo en el hogar, puedes rociar sobre textiles, cortinas, almohadones o mantas, siempre a una distancia prudente. También, puedes aplicar unas pulverizaciones en rincones cálidos de la casa, cerca de lámparas o entradas de aire, ya que el calor ayuda a expandir la fragancia de manera más intensa y envolvente.